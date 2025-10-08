Четирима са загинали при срутването на сграда в Мадрид
По време на пропадането на мястото са работели между 30 и 40 души
Четирима строителни работници са загинали при срутването на сграда вчера в процес на реконструкция в центъра на Мадрид, съобщи испанската агенция Ефе, цитирана от БНТ. Загиналите са трима мъже и една жена. Телата на двама от работниците бяха открити под отломките вчера, а двама се издирваха. Пожарникарите са открили телата им рано тази сутрин.
Трима души бяха ранени при инцидента, при който последният етаж на шестетажната сграда се срути върху етажите под него.
Acaban de rescatar sin vida el cuerpo de uno de los obreros de la construcción desaparecidos en el derrumbe del edificio de Madrid. Un albañil ha muerto trabajando para que un fondo buitre de Arabia Saudí abriera un hotel de 4 estrellas. Terrorismo patronal. pic.twitter.com/omWXUzNkBg— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 7, 2025
Според бригадира на обекта, по време на пропадането на мястото са работели между 30 и 40 души. Рухналата сграда е на 6 етажа с обща площ от близо 7000 квадратни метра. Тя е била в процес на реновиране, за да се превърне в 4-звезден хотел.