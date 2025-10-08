Четирима строителни работници са загинали при срутването на сграда вчера в процес на реконструкция в центъра на Мадрид, съобщи испанската агенция Ефе, цитирана от БНТ. Загиналите са трима мъже и една жена. Телата на двама от работниците бяха открити под отломките вчера, а двама се издирваха. Пожарникарите са открили телата им рано тази сутрин.

Трима души бяха ранени при инцидента, при който последният етаж на шестетажната сграда се срути върху етажите под него.

Според бригадира на обекта, по време на пропадането на мястото са работели между 30 и 40 души. Рухналата сграда е на 6 етажа с обща площ от близо 7000 квадратни метра. Тя е била в процес на реновиране, за да се превърне в 4-звезден хотел.

