Експлозия избухна в заведение в Мадрид, ранени са най-малко 25 души (видео)
Трима от пострадалите са в тежко състояние. Предполага се, че причината за взрива е газ
Най-малко 25 души бяха ранени ранени при експлозия в бар в Мадрид, предаде испанският вестник "Паис", като се позова на полицията.
Трима от пострадалите са в тежко състояние.
По първоначална информация взривът е причинен от изтичане на газ, но все още причината е неизяснена.
По-рано днес испанското издание "Мундо" съобщи за най-малко 21 ранени.
Експлозията е станала в 15:01 ч. в бар на улица "Мануел Марото" в мадридския квартал "Пуенте де Валекас", предаде БТА.
Взривът е засегнал и намиращата се над заведението жилищна сграда. Районът е отцепен от полицията.
Пожарникарите разчистват отломките на ръка, понеже сградата е нестабилна и е опасно е да се вкарват машини.
Обитателите на горните етажи са евакуирани.
Гражданската защита на Мадрид публикува в социалната мрежа "Екс" снимки от мястото на инцидента. На кадрите се вижда, че барът е почти напълно разрушен.