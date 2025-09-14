Спасителни екипи откриха тялото на човек, загинал при вчерашната експлозия в бар в Мадрид, предаде Асошиейтед прес.

Ранените при взрива, който според противопожарните служби най-вероятно е причинен от изтичане на газ, са 25 души.

Първоначално нямаше данни за жертви.

Испанската полиция все още разследва причините за инцидента, пише БТА.

Експлозията в Испания стана в 15:01 часа в бар на столичната улица "Мануел Марото" в мадридския квартал "Пуенте де Валекас". Барът се намира на партера на триетажна сграда.

След взрива заведението е почти напълно разрушено.

Началникът на пожарната Хавиер Ромеро заяви, че изпод развалините са извадени четирима души. Ромеро отбеляза, че взривът е причинил щети на магазин и други имоти в близост.

Взривът е засегнал и намиращата се над заведението жилищна сграда. Има щети и по автомобил.

Пожарникарите разчистваха отломките на ръка, понеже сградата е нестабилна и е опасно е да се вкарват машини.

Обитателите на горните етажи бяха евакуирани.

