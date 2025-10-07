Инцидентът е станал по време на преустрояване на имота в хотел

7136 Снимка: АР/БТА

Сграда в процес на реконструкция в центъра на Мадрид се срути частично, ранявайки трима строителни работници. Неизвестен брой хора са в неизвестност, съобщиха испанските служби за спешна помощ, цитирани от Асошиейтед прес. Инцидентът е станал на улица "Илерас" близо до метростанция "Опера.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Нито един от ранените не е в сериозно състояние. Двама души са леко ранени, а третият е откаран в болница със счупен крак, съобщи Беатрис Мартин, говорителка на спешните служби, цитирана от Ройтерс и БТА.

Ранените са съобщили, че няколко техни колеги са били вътре в сградата, когато тя се е срутила, каза Мартин, без да посочи точен брой изчезнали.

Пожарникарите заявиха, че "няколко етажа" са се срутили.

На видеозапис, публикуван в "Екс" от службите за спешна помощ, фасадата на сградата е покрита с огромно зелено платнище.

Полицията и пожарникарите са използвали дронове и кучета за да проверят дали има хора, заклещени вътре в сградата, разположена близо до операта и кралския дворец в испанската столица.

Частичното срутване на пететажната сграда е вътрешно, като фасадата ѝ е останала непокътната, добави Мартин.

Сградата е била преустроявана в хотел от строителна фирма.

STRUCTURAL SILENCE BROKEN IN MADRID



A full building collapse on Calle Hileras near Madrid’s Ópera metro has shaken the city, with six floors pancaking in a historic, densely populated zone. Emergency services have sealed the area, and reports suggest people may be trapped,… pic.twitter.com/2C66FOeV0m — Naeem Aslam (@NaeemAslam23) October 7, 2025

Такъв инцидент в центъра на Мадрид, близо до ключови туристически и културни обекти, предизвиква опасения за обществена безопасност, контрол върху ремонтните дейности и качеството на градската инфраструктура. Много сгради в старите квартали са с конструкции, които може да са уязвими, особено ако имат дървени или остарели елементи, влага, дългогодишна експлоатация, и ако след това се намесва ремонт, без да се подсигурят носещите части.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.