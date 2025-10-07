Сграда в процес на реконструкция в центъра на Мадрид се срути частично, ранявайки трима строителни работници. Неизвестен брой хора са в неизвестност, съобщиха испанските служби за спешна помощ, цитирани от Асошиейтед прес. Инцидентът е станал на улица "Илерас" близо до метростанция "Опера

Нито един от ранените не е в сериозно състояние. Двама души са леко ранени, а третият е откаран в болница със счупен крак, съобщи Беатрис Мартин, говорителка на спешните служби, цитирана от Ройтерс и БТА.

Ранените са съобщили, че няколко техни колеги са били вътре в сградата, когато тя се е срутила, каза Мартин, без да посочи точен брой изчезнали.

Пожарникарите заявиха, че "няколко етажа" са се срутили.

На видеозапис, публикуван в "Екс" от службите за спешна помощ, фасадата на сградата е покрита с огромно зелено платнище.

Полицията и пожарникарите са използвали дронове и кучета за да проверят дали има хора, заклещени вътре в сградата, разположена близо до операта и кралския дворец в испанската столица.

Частичното срутване на пететажната сграда е вътрешно, като фасадата ѝ е останала непокътната, добави Мартин.

Сградата е била преустроявана в хотел от строителна фирма.

 

Такъв инцидент в центъра на Мадрид, близо до ключови туристически и културни обекти, предизвиква опасения за обществена безопасност, контрол върху ремонтните дейности и качеството на градската инфраструктура. Много сгради в старите квартали са с конструкции, които може да са уязвими, особено ако имат дървени или остарели елементи, влага, дългогодишна експлоатация, и ако след това се намесва ремонт, без да се подсигурят носещите части.

 

