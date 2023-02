Американският президент Джо Байдън започна със среща с полския си колега Анджей Дуда серията от консултации със съюзниците от "Букурещката деветка" - група източноевропейски страни от НАТО, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

Дуда поздрави Байдън пред президентския дворец във Варшава, а след това двамата лидери започнаха разговор "на четири очи".

Подкрепата на САЩ за Украйна остава силна, обяви американският президент по време на разговорите със своя полски колега, цитиран от "Ройтерс". "Както казах на президента Зеленски, когато говорихме вчера в Киев, вероятно мога да кажа, че нашата подкрепа за Украйна остава непоколебима", заяви Байдън.

Анджей Дуда пък разчете визитата като "важен знак за ангажимента на САЩ към поддържането на мира в света и в Европа". "Америка може да пази световния ред", каза Дуда на Байдън по време на двустранната им среща.

След разговорите между двамата държавни лидери Байдън ще произнесе реч.

Американският държавен глава пристигна в полската столица вчера, след като изненадващо посети Киев, за да изрази солидарност с Украйна, която, подобно на Русия, се готви за офанзива напролет.

На утрешната среща във Варшава на страните от формата Б9 ще участва и българският държавен глава Румен Радев. Форматът за политически диалог обединява страните членки на НАТО България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Унгария, Чехия и Полша.

▶️ U.S. President Joe Biden is welcomed by Polish President Andrzej Duda outside the Presidential Palace in Warsaw, Poland, Feb. 21, 2023. https://t.co/gLi6jXgiUO pic.twitter.com/FRBGxMPmav