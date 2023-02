Американският президент Джо Байдън напусна Киев след изненадващото си посещение в украинската столица, където обяви отпускането на нова военна помощ за Украйна в размер на 500 милиона долара. До дни ще бъдат обявени и допълнителни санкции срещу представители на елита и компаниите в Русия, които се опитват да избегнат санкциите, за да "подкрепят руската военна машина", съобщи още Байдън в Украйна.

По време на краткото си посещение американският президент се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски и обяви доставките на нова помощ и военна техника за Украйна. Новият пакет ще включва артилерийски боеприпаси, бронебойни системи, както и противовъздушни радари за наблюдение, за да се "подпомогне защитата на украинското население от въздушен обстрел", каза американският президент. Той обаче не спомена нищо за изтребители, за които Украйна настоява пред западните съюзници, за да ѝ помогнат да отблъсне руските сили, отбелязват Ройтерс и БТА, като напомнят и че САЩ безспорно са най-големият доставчик на военна помощ за Украйна.

"Цената, която Украйна плаща, е изключително висока. Жертвите са твърде големи.... Ние знаем, че предстоят трудни дни, седмици и години. Когато Путин започна инвазията си преди почти една година, той мислеше, че Украйна е слаба, а Западът е разделен. Мислеше, че може да ни надвие. Но той жестоко сгреши", каза Байдън пред журналисти в Киев, като похвали украинците за смелостта им да се противопоставят на руската инвазия.

