Десетки хиляди хора танцуваха под ритъма на техно музика в Берлин, за да отпразнуват гей парада в града, едно от най-големите ЛГБТК+ събития в Европа, предаде Асошиейтед прес. Със знамена в цветовете на дъгата и бутилки с бира, хората в столицата на Германия празнуваха под облачното небе.

Some Ghanaians based in Germany joined the 2024 Cologne Pride parade yesterday, a joint demonstration of lesb!ans, gäys, b!sëxuals, pansëxuals, transsëxuals, transgénder individuals, and interséxuals. pic.twitter.com/ghvS5YGD5f

Ежегодното шествие е посветено на събитията от 1969 г. в Ню Йорк, когато полицаи нахлуват в заведението "Стоунуол Ин" (Stonewall Inn) на ул. "Кристофър Стрийт" и предизвикват няколкодневни бунтове на гейове, лесбийки и транссексуални. По тази причина в Германия шествието се нарича Денят на Кристофър Стрийт.

Парадът в Берлин премина покрай емблематичната Бранденбургска врата и през квартал Нолендорфплац, дом на гей културата в града, както и мемориала на хомосексуалните хора, които са били преследвани и убивани по време на нацисткия режим в страната, отбелязва АП, цитирана от БТА.

Hundreds of thousands of people gathered in Germany's capital for the Berlin Pride parade, known as Christopher Street Day (CSD), making it one of the largest LGBTQ+ events in Europe.https://t.co/4RAsbxhWxA pic.twitter.com/QLdx6CP8qI