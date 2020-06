Доналд Тръмп обяви, че американският град Сиатъл е превзет от леви терористи, които са под контрола на политическите му опоненти от Демократическата партия. Държавният глава на САЩ направи серия от изявления в Туитър канала си.

"Местните терористи превзеха Сиатъл, които, разбира се, се контролират от радикални леви демократи", написа той, призовавайки към законност и ред.

Тръмп разкритикува местната "радикална лява" власт за нейното справяне с протестите и призова губернаторът на Вашингтон Джей Инсли и кмета на Сиатъл Джени Дъркан да поемат контрола.

"Върнете си града СЕГА. Ако вие не го направите, аз ще го направя. Това не е игра. Тези ужасни анархисти трябва незабавно да бъдат спрени. РЕАГИРАЙТЕ БЪРЗО", призова ги Тръмп.

В Сиатъл протестиращите, с помощта на член на Общинския съвет, превзеха кметството и поискаха незабавна оставка на кмета. Според Кшама Савант градът трябва да види истинското лице на въстанието, което е насочено срещу корпоративни политици и корумпирани служители.

Протестиращите настояват за прекратяване на полицейското управление в Сиатъл и създаването на нова система за обществена сигурност. Основната група от тях, в която по информация на "Фокс Нюз" има и въоръжени лица, обяви центъра на Сиатъл за автономна зона, свободна от расизъм, бял супрематизъм и потисничество.

Radical Left Governor @JayInslee and the Mayor of Seattle are being taunted and played at a level that our great Country has never seen before. Take back your city NOW. If you don’t do it, I will. This is not a game. These ugly Anarchists must be stooped IMMEDIATELY. MOVE FAST!