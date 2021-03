Най-малко 32 убити и най-малко 66 ранени има при влакова катастрофа в Египет, предава БТА.

Здравните власти са изпратили на място 36 линейки, а жертвите са откарани в местните болници, се казва в изявление на министерството.

Смъртоносната катастрофа е станала северно от град Сохаг.

Снимки от местни медии показват, че влаковите вагони са дерайлирали над воден канал.

Влаковете са се сблъскали, докато са се движили с не много висока скорост, но това е довело до унищожаването на два вагона, а трети се преобръща.

На видеоклипове от местопроизшествието се вижда как хора, покрити с пепел, се опитват да помогнат на други.



BREAKING: At least 32 killed, more than 60 injured in Egypt train collision - health ministry pic.twitter.com/nolFaZnC4W