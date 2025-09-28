Всяко нарушение на забраната ще се наказва с глоба или лишаване от свобода до две години

Дания ще забрани всички полети на цивилни дронове на своя територия следващата седмица, за да гарантира сигурността на предстоящата среща на върха на Европейския съюз, обяви датското министерството на транспорта, цитирано от Франс прес.

"Дания ще бъде домакин на срещата на европейските лидери следващата седмица и ще обърнем специално внимание на сигурността. Следователно от понеделник до петък ще затворим датското въздушно пространство за всички полети на цивилни дронове", заяви транспортното министерство.

През последните дни имаше случаи на прелитащи дронове над военни обекти в Дания и Норвегия, което доведе до затварянето на няколко летища, а Копенхаген намекна за възможно руско участие.

"С тези мерки елиминираме риска вражески дронове да бъдат объркани със законни, цивилни дронове", посочи министърът на транспорта Томас Даниелсен.

Всяко нарушение на забраната ще се наказва с глоба или лишаване от свобода до две години.

Даниелсен заяви, че целта на забраната е да се улесни работата на полицията и другите власти. "Полицията е в състояние на повишена готовност и нашите власти трябва да използват силите си, ако е необходимо, за да защитят датчаните и нашите гости", добави той.

