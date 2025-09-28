Нови дронове са били забелязани над военни обекти в Дания през изминалата нощ, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на датската армия.

Игра на дронове

"Въоръжените сили потвърждават, че през нощта са забелязани дронове над няколко обекта. Бяха предприети няколко мерки", се посочва в съобщението, без да се дават подробности за случаите и за реакцията на армията.

През последните дни имаше и други случаи на засечени дронове над военни обекти в Дания и Норвегия, което доведе до затварянето на няколко летища, а Копенхаген намекна за възможно руско участие. Датските медии съобщиха, че през изминалата нощ не е било затворено нито едно летище.

И Дания обмисля задействане на чл. 4 от договора за НАТО заради дронове
Виж още И Дания обмисля задействане на чл. 4 от договора за НАТО заради дронове

Вчера датската армия отново заяви, че неидентифицирани дронове са били забелязани над "няколко военни обекта" в нощта срещу събота, но отказа да разкрие повече подробности. Полицията потвърди, че един или два дрона са били забелязани в петък вечерта в близост до най-голямата военна база в страната, където се намират всички хеликоптери на въоръжените сили, системите за наблюдение на въздушното пространство и школата за пилоти.

НАТО засили бдителността си в Балтийско море след тези случаи. Засилените мерки включват разполагането на множество платформи за разузнаване, наблюдение, както и поне една фрегата за противовъздушна отбрана на запад от Русия, заяви говорителят на алианса Мартин О'Донъл.

Следващата седмица в Копенхаген ще се проведе двудневна среща на върха на Европейския съюз, на която ще се съберат държавните и правителствени ръководители.

