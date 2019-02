Една от трите ученички, които напуснаха източната част на Лондон през 2015 г., за да се присъединят към терористичната групировка "Ислямска държава", заяви, че не съжалява, но иска да се върне във Великобритания, пише Би Би Си (BBC).

За пръв път от четири години Бегум, която сега е на 19 години, проговаря публично за събитията, които ѝ се случиха след бягството, в интервю за английското издание "Таймс".

Сега младата жена се намира в бежански лагер в Сирия, бременна е в 9-ия месец и иска да се върне у дома заради бебето си. Казва, че е родила други две деца, които са починали.

Бегум споделя, че по време на престоя си в Сирия е виждала "отрязани глави" в кофите за боклук, но това "не я смущава".

Shamima Begum wants to return to the UK to have her third baby; after leaving to join IS.



In an interview with the Times, She states she has no regrets about joining the terror group.



Should she be allowed to return to have her baby? pic.twitter.com/DBUrqgUBkp