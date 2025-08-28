"Брутална атака": Представителството на ЕС и сградата на Британския съвет в Киев са поразени от снощните руски удари
Европейският съюз привика руския дипломатически представител в Брюксел
Сградата на представителството на ЕС в Киев е повредена след руския удар срещу Украйна с балистични ракети и дронове тази нощ. Щети има и по сградата на Британския съвет в украинската столица, съобщи британският премиер Киър Стармър, цитиран от Ройтерс.
"Никоя дипломатическа мисия не трябва да се превръща в мишена", заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас. Докато светът търси път към мир, Русия отговаря с ракети. Снощната атака срещу Киев показва умишлен избор за ескалация и подигравка с мирните усилия. Русия трябва да спре убийствата и да преговаря.
От ЕС привикаха руския дипломатически представител в Брюксел Карен Малаян, като се очаква срещата да се състои по-късно днес.
Британският външен министър Дейвид Лами също съобщи, че е извикал руския посланик във Великобритания.
"ЕС няма да остане да бъде сплашен"
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че е ужасен от поредната серия смъртоносни руски удари по Киев, които са нанесли щети и на сградата на представителството на Европейския съюз, предаде Франс прес.
"Моите мисли са с украинските жертви, както и с персонала на представителството на ЕС, чиято сграда беше повредена от този умишлен удар на Русия", написа Коща в профила си в "Екс".
"ЕС няма да се остави да бъде сплашен. Агресията на Русия само засилва нашата решимост да подкрепим Украйна и нейния народ", добави той.
"Сградата на представителството на ЕС в Киев беше повредена от днешните руски удари по цивилни райони", заяви на свой ред еврокомисарят по разширяването Марта Кос в публикация в "Екс".
"Осъждам категорично тези брутални атаки, които са ясен знак, че Русия отхвърля мира и избира терора. Изразяваме пълната си солидарност със служителите на представителството на ЕС, техните семейства и всички украинци, които понасят тази агресия", допълни тя, цитирана от Ройтерс.
Служителите на представителството на ЕС в Киев са в безопасност, написа в "Екс" председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Тя призова Русия да спре, по думите ѝ, "безразборните атаки срещу цивилна инфраструктура и да започне преговори за справедлив и траен мир".
Кадри в социалните мрежи показват сериозни поражения по представитервото на ЕС в Киев - избити прозорци и срутени тавани.
Our EU Delegation in #Kyiv was heavily damaged this morning when a Russian missile struck a neighbouring building.
The explosion shattered windows and caused a ceiling collapse.
All our staff are safe.
Russia’s “peace” last night: a massive strike on Kyiv with drones and ballistic missiles.— Katarina Mathernova August 28, 2025
At least 10 killed, 30 injured, many buildings destroyed.
The EU Delegation was severely damaged by the shock wave.
This is Moscow’s true answer to peace efforts. pic.twitter.com/26pxCwAvxa
Въпреки ескалацията, дипломатическият персонал на ЕС ще остане в Киев, обялиха от Брюксел.
Пазач в сградата на Британския съвет е ранен
Британският съвет съобщи, че офисът му в Киев е "сериозно повреден".
"След атаката през миналата нощ, нашият офис на Британския съвет в Киев беше сериозно повреден и ще остане затворен до второ нареждане. За щастие всички наши колеги са в безопасност и нашата работа с украинските ни партньори в (областта на) образованието и културата ще продължи без прекъсване", заяви говорител на британското правителство.
Той публикува снимка, показваща сградата с отворени прозорци и врати, а около нея е посипано със стъкла и отломки.
Following last night’s attack on Kyiv, our office has been severely damaged and is closed to visitors until further notice. Sadly, one of our guards was injured and is now in hospital. While responses may be delayed, our work with
Пазач, който е бил ранен, е "в шок, но в стабилно (състояние)", написа в "Екс" ръководителят на организацията Скот Макдоналд.
"Ударите на (руския президент Владимир) Путин миналата нощ убиха цивилни, разрушиха къщи и повредиха сгради, включително на Британския съвет и на мисията на ЕС в Киев", написа британският външен министър Дейвид Лами в профила си в социалната мрежа "Екс". "Ние извикахме руския посланик. Убийствата и разрушенията трябва да спрат", добави той.
Британският премиер Киър Стармър също осъди "безсмислената" руска атака.
Той заяви, че Путин "саботира" надеждите за мир, докато ръководените от САЩ опити да бъде договорен край на конфликта набират скорост.
"В мислите си съм с всички засегнати от безсмислените руски удари срещу Киев, които повредиха сградата на Британския съвет", написа Стармър в "Екс". "Путин убива деца и мирни граждани и саботира надеждите за мир. Кръвопролитието трябва да спре", добави той.
18 са вече жертвите на руската въздушна атака
Броят на убитите при руската въздушна атака срещу Киев тази нощ достигна до 18 души, поне четири от които деца, предаде Укринформ, като се позова на съобщение в приложението "Телеграм" на ръководителя на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко.
"Спасителите откриха още едно тяло. Така броят на смъртните случаи (вследствие на) руските действия достигна 18", написа той.
Според Ткаченко на 33 места в града са регистрирани щети от руското нападение, като на 18 от тях се е наложила намесата на спасители.
"Имаме отрицателен рекорд - щетите са в почти всички райони на града", добави Ткаченко и отбеляза, че само в квартал "Голосивский" са повредени около 80 къщи.
"Трябва да възстановим газоподаването в няколко района. Публичната компания "Киевгаз" работи по това. Има райони без електричество. Специалистите работят и ще могат да възобновят всичко веднага, след като спасителите приключат с работата си", написа още той.
Русия твърди, че е атакувала само военни фабрики и въздушни бази
Руското Министерство на отбраната заяви днес, че е нанесло удари по военно-промишлени съоръжения и военни въздушни бази по време на мащабна нощна атака срещу Украйна, предаде Ройтерс.
Министерството поясни, че е провело "групова атака" срещу Украйна, използвайки хиперзвукови ракети "Кинжал", дронове и ракети, изстреляни от въздуха, като уточни, че е поразило всичките си цели.
Кремъл твърди, че Русия не напада умишлено гражданска инфраструктура и цивилни, а само военни или свързани с военните обекти.
Руското Министерство на отбраната също така съобщи, че неговите сили са поели контрола над селището Нелипивка в източна Украйна и са нанесли удар по украински разузнавателен кораб. Засега няма потвърждение от независими източници на информацията от бойното поле, отбелязва Ройтерс.ИЗБРАНО