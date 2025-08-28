4686

Сградата на представителството на ЕС в Киев е повредена след руския удар срещу Украйна с балистични ракети и дронове тази нощ. Щети има и по сградата на Британския съвет в украинската столица, съобщи британският премиер Киър Стармър, цитиран от Ройтерс.

"Никоя дипломатическа мисия не трябва да се превръща в мишена", заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас. Докато светът търси път към мир, Русия отговаря с ракети. Снощната атака срещу Киев показва умишлен избор за ескалация и подигравка с мирните усилия. Русия трябва да спре убийствата и да преговаря.

От ЕС привикаха руския дипломатически представител в Брюксел Карен Малаян, като се очаква срещата да се състои по-късно днес.

Британският външен министър Дейвид Лами също съобщи, че е извикал руския посланик във Великобритания.

"ЕС няма да остане да бъде сплашен"

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че е ужасен от поредната серия смъртоносни руски удари по Киев, които са нанесли щети и на сградата на представителството на Европейския съюз, предаде Франс прес.

"Моите мисли са с украинските жертви, както и с персонала на представителството на ЕС, чиято сграда беше повредена от този умишлен удар на Русия", написа Коща в профила си в "Екс".

"ЕС няма да се остави да бъде сплашен. Агресията на Русия само засилва нашата решимост да подкрепим Украйна и нейния народ", добави той.

"Сградата на представителството на ЕС в Киев беше повредена от днешните руски удари по цивилни райони", заяви на свой ред еврокомисарят по разширяването Марта Кос в публикация в "Екс".

"Осъждам категорично тези брутални атаки, които са ясен знак, че Русия отхвърля мира и избира терора. Изразяваме пълната си солидарност със служителите на представителството на ЕС, техните семейства и всички украинци, които понасят тази агресия", допълни тя, цитирана от Ройтерс.

Marta Kos, EU Ambassador to Ukraine: “The EU Delegation in Kyiv was damaged by today’s Russian strikes on civilian areas.”



Strong condemnations are already flowing in, surely enough to terrify Moscow. pic.twitter.com/x6ykiW7QHh — NOELREPORTS (@NOELreports) August 28, 2025

Служителите на представителството на ЕС в Киев са в безопасност, написа в "Екс" председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Тя призова Русия да спре, по думите ѝ, "безразборните атаки срещу цивилна инфраструктура и да започне преговори за справедлив и траен мир".

Кадри в социалните мрежи показват сериозни поражения по представитервото на ЕС в Киев - избити прозорци и срутени тавани.