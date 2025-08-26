6387 Снимка: AP/БТА

Украинците рискуват да загубят от Русия надпреварата с дроновете, които в началото на войната бяха превърнали в най-ефективното си оръжие, съобщава Sky News, като се позовава на украински източници.

Сега обаче предимството се губи, защото Русия е успяла да увеличи значително производството. По-конкретно, в следващите месеци Русия ще може да изстрелва по хиляда "Шахеда" на нощ.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски наскоро заяви, че "руснаците са увеличили броя на безпилотните летателни апарати, докато ние все още не можем да увеличим производството им поради липса на финансиране".

Русия подхожда с мащаб и количество. Тя също така първа започна да използва дронове с оптична влакна, в което значителна помощ й оказа Китай - цели фабрики са сключили договори за доставка на влакна изключително за Русия и ги произвеждат в огромни количества. Китай също така ограничава доставките на микрочипове и други компоненти, които са жизненоважни за производството на безпилотни летателни апарати.

Украинците твърдят, че 80% от ударите на бойното поле сега се нанасят с помощта на безпилотни летателни апарати.

В същото време украинските власти на Херсонска област съобщиха, че главният град но областта Херсон, от който руската армия се изтегли в началото на войната, е в дронова полуобсада.

Властите определят главния път към областния център, водещ от Николаев, за опасен за преминаване. Сега Херсон е заплашен от въздушна блокада, смята военнослужещият и бивш депутат Игор Луценко. Това се е случило след като FPV-дрон е ударил колата на местен прокурор. Въпреки че подобни удари са били нанасяни и преди по други автомобили, съобщава Луценко.

"По този начин основната транспортна артерия, която захранваше този областен център, сега не функционира. Херсон официално е в полуобсада от дронове", коментира още той, като допълва, че сега единственият алтернативен път за снабдяване на Херсон минава през Музиковка на север и се намира само на 8 км по-далеч от трасето, което вече е под ударите на руските дронове.

"Не е трудно да се направят изводите, както и да се предвидят последствията. Пътищата на десетки километри навътре или вече са, или скоро ще станат непроходими", пише Луценко. Той също така пише, че обхватът на ударите с FPV-дронове постоянно се увеличава. Сега той е 20-30 километра, но скоро може да стане и повече, което потенциално ще създаде големи проблеми и за други градове, намиращи се относително недалеч от фронта, като Харков и Суми.

Същевременно стана известно, че Русия е създала елитни безпилотни войски и това вече води до промени на фронта.

Руското подразделение на дронове "Рубикон" за кратко време се е превърнало в една от най-известните части на руската армия. Появата му, според украински експерти по дронове, радикално е променило баланса на силите.

"Не очаквах появата на специализирани дронови подразделения ("Рубикон" и други). Трябва да призная, че те наистина промениха разпределението на силите на бойното поле", пише украинският военнен аероразузнавач Серж Марко.

Марко отбелязва, че "рубиконовците" не се ограничават с използването на FPV-дронове - те са създали цяла система за работа с "въздуха", която се простира по цялата линия на фронта.

Под прикритието на зелени насаждения те са извели в първия ешелон тактически РЛС - както с кръгова обзорност ("Енот-СД"), така и насочени доплеровски радари ("Волна", "Репейник" и др.). Тези средства са интегрирани с радиоелектронното разузнаване и средствата за радиоелектронна борба, което създава качествено ново ниво на противодействие на украинските дронове. "Зенитните екипажи на противника блокираха разширяването на поражението до 2-3 ешелон. При нас започна "крилопад"...", — признава разузнавачът, подчертавайки, че Русия е успяла да намали обхвата на действие на украинското безпилотно разузнаване.

Особена черта на работата на "Рубикон" е системното взаимодействие. Руските подразделения използват развита радиолокационна мрежа, РЕР и РЕБ, за да фиксират включването на украинските дронове при старта. "Понякога дроновете "баба-яга" дори не могат да излетят, свалят FPV-дрона на излитащата площадка още преди старта... това означава, че са насочили средствата радиоелектронно разузнаване на всички възможни височини и виждат включването на нашите средства", пише Марко. Това също така е довело до целенасочено преследване на украинските оператори: руските дронови екипажи получават данни за местоположението на екипажите и ги унищожават с приоритет.

Подразделението действа не само тактически, но и организационно. "За руските оператори е изготвена методика как правилно да противодействат на нашите... Там е описано всичко, което трябва да знаят: от средствата до подразделенията, с които трябва да се координират", отбелязва Марко. В украинската армия, според него, няма подобни унифицирани документи: алгоритмите се създават на ниско ниво и не винаги достигат до командирите. Русия обаче е изградила вертикална структура за контрол и анализ, в която данните от радиозасичане и РЕБ се свързват с ударите на дроновете, а ефективността на работата се оценява системно.

Мария Берлинская, доброволец и основателка на проекти за подкрепа на въздушното разузнаване, описва "Рубикон" като едно от най-ефективните новосъздадени структури на руската армия. "В "Рубикон" има блестящо управление, работят системно, най-добрият подбор на личен състав, подготовка, осигуряване на всички необходими средства. Влагат много пари", пише тя, цитирана от украинското издание "Страна". Според нея, за една година работа това подразделение е унищожило хиляди единици техника и дронове, а също така е нанесло тежки загуби на украинските оператори.

Основната цел на "Рубикон" е именно унищожаването на украинските оператори на дронове. "Може да имаш дори милиард дронове, но... без оператори дроновете нямат смисъл. А операторите ни ги избиват все повече", пише Берлинска. В момента подразделението активно се разраства: "От подразделение от няколкостотин души те се увеличават до хиляди, за да покрият целия фронт. Според моите прогнози, до есента ще имат най-малко 5-6 хиляди специалисти".

В допълнение към "Рубикон" в боя се въвеждат нови типове безпилотни летателни апарати: FPV с термовизионни устройства, Х-образни планиращи боеприпаси, оптична навигация и т.н. "Всичко това е резултат от работата на системата. А също и от взаимодействието с китайската военно-промишлена база, която изпробва своите решения върху нас", добавя Марко.

По този начин "Рубикон" се е превърнал в концентрирано изражение на руската стратегия в безпилотната война. Това не са просто отделни екипажи с FPV-дрон, а цяла структура, в която разузнаването, радиоелектронните средства и бойните изчисления действат по единен алгоритъм. "Всички, които знаят как работи "Рубикон", са единодушни - той е много ефективен. Това е система. А при нас в повечето райони все още цари анархия", обобщава Берлинска.

"Рубикон" е създаден преди година по заповед на министъра на отбраната на Русия Андрей Белоусов. Руските военни източници пишат, че при създаването му са били направени изводи преди всичко от Курската операция на украинската армия, където Украйна концентрирано е използвала дронове и РЕБ за бързо постигане на въздушно превъзходство и наземното напредване на войските.

Въпреки че това подразделение се споменава открито в докладите на руското министерство на отбраната, няма никакви данни нито за неговата структура, нито за това кой го командва.

В същото време руските наблюдатели отбелязват, че при създаването на "Рубикон" не са копирали украинската структура на безпилотните подразделения, която се формира до голяма степен "отдолу", а са заложили на създаването на "елитна" организация. И сега тази структура централизирано мащабира своите практики по целия фронт.

Украинските експерти призовават да се възприеме този опит и да се въведат елементи на системност в работата на безпилотните подразделения.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.