Хиляди грузинци се събраха и днес на протест пред парламента и се обявиха против закона. Те бяха посрещнати от огромен брой полицаи, наблизо бяха разположени и водни оръдия.

The Georgian Parliament will consider the law "on foreign agents" in its final reading today



Protesters are already gathering in front of the #Georgian Parliament to protest against the adoption of the law "on foreign agents".



Yesterday, May 13, the Legal Committee of the… pic.twitter.com/Fy1pJEn4TE