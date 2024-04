Грузинският депутат Александър Елисашвили от опозиционната партия "Граждани" влезе в сблъсък с Мамука Мдинарадзе, секретар на управляващата партия "Грузинска мечта-Демократична Грузия" и лидер на парламентарното мнозинство, по време на обсъждането на проектозакона за чуждестранните агенти, предаде ТАСС.

Мдинарадзе отговаряше на въпроси на депутати по време на заседание на парламентарната комисия по правни въпроси, която разглеждаше законопроекта на първо четене. Изведнъж към него се приближи Елисашвили и го удари с ръка по главата.

Към схватката се присъединиха и други депутати. Заседанието на комисията беше прекъснато. Наложи се квестори да изведат Елисашвили от заседателната зала, добавя БТА.

Пред парламента се бяха събрали няколкостотин протестиращи против приемането на закона за чуждестранните агенти, критикуван от западните държави, предаде Ройтерс.

"No to Russia, but to Europe!" - students joined the rally "Georgia" in front of the parliament



Be strong My Georgia pic.twitter.com/IwZpLTQcsi