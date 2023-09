Ръководителят на външната политика на Европейския съюз Жозеп Борел посети украинския пристанищен град Одеса на Черно море, където лично видя щетите, нанесени от руските атаки, предадоха ДПА и БТА.

Старият квартал на Одеса и историческата православна катедрала "Преображение Господне" в близост до пристанището са сериозно повредени от руските бомбардировки през юли. Пристанищната инфраструктура, която е от ключово значение за износа на зърно от Украйна, също наскоро беше засегната.

При обиколката на катедралата Борел нарече руското нападение над града "варварско". "Това е добър пример за това как Русия се опитва да унищожи Украйна", каза Борел, посочвайки руините зад себе си във видеоклип, публикуван от неговата служба.

Той изрази съжаление, че е изминала една година от незаконното анексиране от Москва на четири региона в южната и източната част на Украйна.

Борел обеща, че Европа няма да изостави Украйна в нейната война за възвръщане на тези области, като заяви, че е необходима допълнителна военна, икономическа, политическа и дипломатическа подкрепа.

Представителят на Брюксел отново упрекна президента Владимир Путин, че е прекратил споразумението, постигнато с посредничеството на ООН, което позволяваше износа на украинско зърно през Черно море.

От съображения за сигурност пътуването на Борел не беше обявено предварително. Не бяха дадени подробности за това какво друго е включено в програмата му.

Преди почти две седмици испанският дипломат заяви, че скоро ще организира среща на външните министри на 27-те държави - членки на ЕС, в Киев.

Като тема за планираната среща на ЕС Борел беше споменал предложението си за поемане на по-дългосрочни финансови ангажименти към Украйна за военна помощ, както и за подкрепа на доставката на модерни изтребители и ракети със средства от ЕС.

Той цели да мобилизира 5 млрд. евро годишно от 2024 г. до края на 2027 г. в рамките на предложения Фонд за подкрепа на Украйна.

