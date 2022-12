Президентът на САЩ Джо Байдън е поканил Володимир Зеленски във Вашингтон тази седмица, тъй като Белият дом смята, че войната е навлязла в нова фаза, заяви говорителят на Държавния департамент на САЩ Джон Кърби.

"Президентът вярва, че с наближаването на зимата, с навлизането в нова фаза на агресивната война на Путин, сега е подходящият момент двамата лидери да седнат лице в лице и да разговарят", каза той.

Очаква се основната тема на разговорите да бъдат по-нататъшните етапи на военна и икономическа помощ за Украйна. Американският президент написа в Twitter, че пожелава добър полет на Зеленски, като допълни, че имат много неща за обсъждане.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb