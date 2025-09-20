Системата може да бъде поставена на хеликоптери и дронове и е способна да открива вражески обекти дори през облаци и прах

Увеличаването на нарушенията на въздушното пространство по източния и югоизточния фланг на НАТО от руска страна карат партньори в алианса да разчитат на краткосрочно разполагане на турска система за въздушно наблюдение и насочване, предаде ДПА.

Обучение за използването на системата ще бъде организирано с помощта на Украйна, се твърди в информация, с която разполага германската агенция. Целта е началното обучение за започне още през следващата седмица.

Полша и Румъния, които напоследък са изправени пред увеличаване на броя на навлизащите във въздушните им пространства руски безпилотни летателни апарати, ще бъдат снабдени с турската система за въздушно наблюдение MEROPS.

Системата може да бъде поставена на хеликоптери и дронове и е способна да открива вражески обекти дори през облаци и прах. Тя беше представена за първи път през 2022 г., предаде БТА.

Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха по-ранво днес, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия започна въздушни удари срещу западната част на Украйна, близо до границата с Полша. Малко след 8 ч. българско време полските и съюзническите сили сложиха край на операцията, след като руските въздушни удари в Украйна са спрели, обявиха впоследствие от полското оперативно командване. В 05:40 ч. почти цяла Украйна беше в състояние на въздушна тревога след предупрежденията на украинските въздушни сили за руски атаки с ракети и дронове. Малко след 8 ч. българско време полските и съюзническите сили сложиха край на операцията, след като руските въздушни удари в Украйна са спрели, обявиха впоследствие от полското оперативно командване.

Междувременно Талин отхвърли днес твърденията на Русия, че нейни изтребители не са нарушавали въздушното пространство на Естония, предаде ДПА.

Естонското министерство на отбраната публикува изображения на траекторията на трите изтребителя МиГ-31, които според доклада в петък не са летели в тесния международен коридор над Финския залив, а на около 10 км. дълбочина в естонското въздушно пространство. Бойните самолети са били ескортирани извън въздушното пространство от изтребители на НАТО от Италия. Нарушаването на въздушното пространство на алианса е продължило около 12 минути.

Москва казва, че не е извършила нищо нередно. Министерството на отбраната на Русия заяви, че "полетът е извършен в строго съответствие с международните правила, без нарушаване на границите на други държави". Инцидентът, случил се само седмица след като руски дронове бяха свалени във въздушното пространство на Полша, предизвика осъждане от лидерите на ЕС и НАТО. Страните от НАТО планират да се срещнат в началото на следващата седмица, за да обсъдят инцидента, заяви днес пред ДПА говорител на алианса, след като Талин е поискал консултации съгласно Член 4 от договора на НАТО. Член 4 на НАТО предвижда преговори между съюзниците, ако някой от тях смята, че неговата "териториална цялост, политическа независимост или сигурност" е застрашена.

