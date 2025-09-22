В Запорожие са поразени гражданска инфраструктура и промишлени обекти. Мария Захарова определи атаката срещу Крим като тероризъм

3055 Снимка: AP/БТА

Русия и Украйна са предприели нападения с дронове снощи, което е довело до жертви и щети, предаде ДПА, като цитира представители на местните власти и съобщения в медиите.

Украинските сили са атакували с дронове няколко обекта на окупирания от Русия Кримски полуостров, съобщиха руските власти. Бил е ударен санаториум в южния крайбрежен град Форос, като най-малко 15 души са били ранени, съобщи за агенция ТАСС назначеният от Москва губернатор Сергей Аксьонов.

Малко след това в пристанищния град Севастопол зазвучаха сирени за въздушна тревога и губернаторът Михаил Развожаев призова жителите да потърсят убежище. Три дрона са били свалени над пристанището.

По-рано украински официални лица съобщиха за серия от руски атаки с дронове. Експлозии от дронове в централния украински град Полтава са причинили пожари и имуществени щети, съобщи шефът на регионалната военна администрация Володимир Когут. Нападения с дронове са били отчетени и в околните населени места.

Трима души са загиналите и двама са ранени при сутрешната руска атака срещу украинския град Запорожие, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението "Телеграм".

От 4.18 ч. до 6:30 ч. тази сутрин са нанесени пет удара по Запорожие, информира областният управител.

Атакувани са гражданска инфраструктура и промишлени обекти, както и е напълно разрушена частна къща, пояснява Фьодоров.

Спасителни екипи от Държавната служба за извънредни ситуации работят непрекъснато на мястото на поразените цели, заявява той.

"Спасителите бързо потушиха пожара в обект на гражданската инфраструктура. Градските служби за социална закрила оказват помощ на пострадалите», допълва Фьодоров.

Според последното официално преброяване в Украйна в Запорожка област живеят 27 764 българи.

Трима души са загинали и 16 са били ранени при нападение с дронове на полуостров Крим, предаде Ройтерс, като се позова на информация, публикувана в "Телеграм" от назначения от Москва ръководител на полуострова Сергей Аксьонов.

Пушек, издигащ се над Крим Снимка: AP/БТА

Аксьонов съобщи за броя на жертвите от град Фарос.

Руското министерство на отбраната заяви, че нападението е извършено "Около 19:30 часа московско време в курортната зона на Крим, където няма никакви военни цели". Министерството описа инцидента като "преднамерена терористична атака срещу гражданска цел".

Пушек, издигащ се над склад за боеприпаси в Крим Снимка: AP/БТА

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова осъди инцидента като "поредния акт на тероризъм от страна на режима в Киев".

Украинските власти не коментираха инцидента и Ройтерс отбелязва, че не е в състояние потвърди информацията от независим източник.

По-рано Аксьонов съобщи, че е било повредено и училище в града, а падащи отломки от дрон са предизвикали пожари на открито близо до Ялта, по южното крайбрежие на Крим.

Губернаторът на Севастопол Михаил Розвожаев съобщи в "Телеграм" че частите за противовъздушна отбрана са свалили три дрона в района.

Субтропичният Крим е бил популярно място за почивка още от съветските времена както за туристи, така и за съветската елита. Според независимия сайт "Кримский ветер" в къщи за гости в региона вероятно са отседнали висши руски чиновници, отбелязва Ройтерс.

Форос придоби международна известност през 1991 г., когато съветският президент Михаил Горбачов беше кратко задържан в правителствена дача, по време на краткотраен опит за свалянето му от власт.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.