В няколко други къщи във Воскресенск са изпочупени прозорци, има щети по стените, а уличното осветление е прекъснато

2515 Снимка: Пресслужбата на руското Министерство на отбраната чрез АР/БТА

Възрастна жена и шестгодишния ѝ внук са загинали днес при пожар, предизвикан от украински удар с дрон в Московска област, съобщи губернаторът Андрей Воробьов, цитиран от Франс прес.

През нощта "четири дрона бяха свалени от противовъздушната отбрана във Воскресенск и Коломна" - два града в Московска област, написа Воробьов в приложението "Телеграм", добавя БТА.

При атаката срещу Воскресенск загинаха 76-годишна жена и шестгодишният ѝ внук, които са загинали "при пожар в дома им", причинен от паднал дрон, се добавя в съобщението.

В няколко други къщи в града са изпочупени прозорци, има щети по стените, а уличното осветление е прекъснато, добави Воробьов.

Украйна редовно атакува Русия с дронове в отговор на масираните руски бомбардировки срещу територията на Украйна.

Снощи и руският град Белгород бе засегнат от мащабно прекъсване на електроснабдяването след украинска въздушна атака, информира ДПА, като цитира местните власти и на публикации в социалните мрежи.

През нощта срещу неделя Русия е атакувала Украйна с 595 дрона и 48 ракети, съобщи Киев. При атаката срещу украинската столица бяха убити четирима души, а над 80 ранени.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.