Възрастна жена и шестгодишния ѝ внук са загинали днес при пожар, предизвикан от украински удар с дрон в Московска област, съобщи губернаторът Андрей Воробьов, цитиран от Франс прес.

Русия - Украйна

През нощта "четири дрона бяха свалени от противовъздушната отбрана във Воскресенск и Коломна" - два града в Московска област, написа Воробьов в приложението "Телеграм", добавя БТА.

При атаката срещу Воскресенск загинаха 76-годишна жена и шестгодишният ѝ внук, които са загинали "при пожар в дома им", причинен от паднал дрон, се добавя в съобщението.

В няколко други къщи в града са изпочупени прозорци, има щети по стените, а уличното осветление е прекъснато, добави Воробьов.

Украйна редовно атакува Русия с дронове в отговор на масираните руски бомбардировки срещу територията на Украйна.

Снощи и руският град Белгород бе засегнат от мащабно прекъсване на електроснабдяването след украинска въздушна атака, информира ДПА, като цитира местните власти и на публикации в социалните мрежи.

През нощта срещу неделя Русия е атакувала Украйна с 595 дрона и 48 ракети, съобщи Киев. При атаката срещу украинската столица бяха убити четирима души, а над 80 ранени.

ИЗБРАНО
Николаос Цитиридис рухна емоционално в "България търси талант” Лайф
Николаос Цитиридис рухна емоционално в "България търси талант”
53118
Втори в света! България помечта, но Италия взе големия финал с класа и убийствени сервиси Корнер
Втори в света! България помечта, но Италия взе големия финал с класа и убийствени сервиси
30530
Жечо Станков: "Топлофикация София" не е подменила нито един линеен метър мрежа за 2024 г. Бизнес
Жечо Станков: "Топлофикация София" не е подменила нито един линеен метър мрежа за 2024 г.
4786
Китайски учени поставиха световен рекорд с магнитно поле IT
Китайски учени поставиха световен рекорд с магнитно поле
5135
Богаташът песимист, за когото животът е лоша "сделка" Impressio
Богаташът песимист, за когото животът е лоша "сделка"
5453
Вавилон през вековете – от чудо на света до днешната реалност Trip
Вавилон през вековете – от чудо на света до днешната реалност
2655
Кето пица "Маргарита" Вкусотии
Кето пица "Маргарита"
614
Китайски хороскоп за октомври: Какво очаква всяка зодия? Zodiac
Китайски хороскоп за октомври: Какво очаква всяка зодия?
1241
Застудяване, дъжд и сняг през седмицата, възможни са значителни валежи и наводнения Времето
Застудяване, дъжд и сняг през седмицата, възможни са значителни валежи и наводнения
4409