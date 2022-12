Украинската противовъздушна отбрана е свалила 13 дрона след поредните руски удари по Киев и околностите му тази сутрин, предаде Франс прес, като се позова на видео обръщение на президента Володимир Зеленски.

"Терористите започнаха деня с 13 "Шахид"-а", каза Зеленски, използвайки названието на дронове камикадзе иранско производство. "По предварителна информация общият брой свалени дронове от нашата противовъздушна отбрана е 13", допълни той.

Киев е бил атакуван от "две вълни" дронове, уточни началникът на военната администрация на града Сергей Попко. По думите му няма жертви при нападенията. Две административни сгради в Шевченковския район на Киев са повредени от отломки на свален дрон камикадзе, съобщи по-рано днес в Телеграм администрацията, цитирана от Укринформ.

Първоначалната информация на агенцията беше, че в района на столицата са свалени 10 дрона модел "Шахид" , каквито според Киев и Запада използват руските войски.

Обявената тази сутрин в Киев въздушна тревога беше отменена след няколко часа, предаде ДПА.

Шевченковският район е разположен в централната част на Киев. Там се намират предприятия от строителния отрасъл и 71 високопроизводителни индустриални предприятия, отбелязва в информация по темата ТАСС.

"Дронове в Киев тази сутрин, но знам, че да се събудиш от руските бомби е твърде обичайно преживяване, издържано с храброст и достойнство в цяла Украйна. Ние сме с вас - идва още подкрепа", написа в Туитър американският посланик в Украйна Бриджит Бринк.

Drones in Kyiv this morning, but I know waking up to Russia's bombs is an all too common experience endured with bravery and dignity across Ukraine every. We're with you – more support is on the way.