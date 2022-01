Три цистерни с гориво експлодираха в промишлената зона на Абу Даби - Мусафа, в близост до складове на петролната компания АДНОК, а малко по-късно е подаден сигнал и за пожар на строителен обект на международното летище, съобщиха от полицията в столицата на Обединените арабски емирства.

Отговорност за атаките, които най-вероятно са извършени с дрон, бе поета от подкрепяните от Иран йеменски бунтовници-шиити (т.нар. "хуси").

По-рано тази сутрин в Туитър от бунтовническата групировка обявиха, че планират "качествена военна операция в Обединените арабски емирства в следващите часове". Публикацията бе свързана с профила на говорителя на хусите Яхия Сари.

И двата пожара са под контрол и въздушният трафик не е засегнат, съобщи кореспондентът на "Ал Арабия".

Все още няма информация за нанесените щети. Започнало е разследване за причините за пожарите. Според полицията при разследването на двете места са открити части от малък летателен апарат.

Video showing the apparent fire after a reported drone attack near Mussafah, Abu Dhabi. The attack was likely 4hours ago & the ADNOC complex might’ve been the target. h/t @AuroraIntel. pic.twitter.com/5iWmwAnpEY