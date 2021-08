Италианските карабинери са задържали на римското летище "Чампино" Мария Личарди, която според следователите оглавява едноименния клан на неаполитанската мафия Камора, предаде ТАСС.

Според италианския в. "Република" 70-годишата жена се е готвела да лети до Испания.

C'era Maria Licciardi, secondo l'antimafia di Napoli, a capo dell'omonimo clan di camorra ai vertici della cosiddetta "Alleanza di Secondigliano". Settant'anni, è stata fermata mentre partiva per la Spagna pic.twitter.com/1Hn31IqED6

Мария Личарди е заподозряна в изнудване, измама и други престъпления. Тя вече е осъждана - през декември 2009 г. излезе от затвора след излежаване на 8-годишна присъда, отбелязва изданието.

В Италия жени често застават начело на мафиотски кланове след арестуването или смъртта на мъжете им.

#Napoli Maria Licciardi arrestata in aeroporto, lady camorra stava per volare in Spagna https://t.co/10lCKmsana pic.twitter.com/iv9BI1hC0K