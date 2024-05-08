Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от 11-и многомандатен избирателен район Ловеч
- ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Филип Маринов Станев
- 2. Цветелина Николаева Георгиева
- 3. Биляна Станимирова Атанасова
- 4. Милка Момчилова Андреева
- ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Дончо Мончев Върбанов
- 2. Иван Христов Минев
- 3. Генчо Христов Цонев
- СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Марин Тодоров Вутов
- 2. Цветан Валентинов Георгиев
- 3. Яна Диянова Борисова
- 4. Хрисимира Иванова Стайковска
- 5. Георги Валентинов Георгиев
- 6. Минчо Стефанов Копрински
- 7. Йоана Емилова Илиева
- 8. Марияна Веселинова Стоянова
- НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Кирил Владимиров Гумнеров
- 2. Ивайло Стефанов Стефанов
- 3. Ясен Юриев Стоянов
- 4. Пламен Лалев Герганов
- ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Таско Цанчев Тасков
- 2. Златко Спасов Здравков
- 3. Силвия Златкова Здравкова
- 4. Николай Христов Ангелов
- 5. Любомир Евгениев Александров
- 6. Йоана Руменова Арабаджиева
- 7. Румен Илиев Арабаджиев
- 8. Владимир Георгиев Пенев
- КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Стефан Йосифов Гецов
- 2. Маргарита Иванова Любенова
- 3. Ралица Цветкова Шотинска
- 4. Добромир Георгиев Димитров
- ЦЕНТЪР
- 1. Роман Кирилов Банев
- 2. Метин Яшар Али
- 3. Паоло Спасов Панчев
- СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Ивайло Цветанов Баровски
- 2. Соня Валериева Стоянова
- 3. Марио Петков Иванов
- 4. Евгений Драгомиров Кавалски
- ЕДИНЕНИЕ
- 1. Ралица Христова Димитрова
- 2. Никола Йорданов Тодоров
- 3. Ивайло Василев Димитров
- 4. Хашим Мустафов Реджебов
- БНО
- 1. Димитър Стефанов Бунов
- 2. Асен Огнянов Асенов
- ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Ивелин Първанов Първанов
- 2. Милен Василев Белев
- 3. Глория Емилова Данчева
- 4. Моника Петрова Петрова
- 5. Марин Нинов Генов
- 6. Юлия Станчева Василева
- 7. Снежана Георгиева Линджова
- 8. Ташо Цвятков Цоков
- ПП МЕЧ
- 1. Христо Цветанов Расташки
- 2. Калчо Найденов Марешки
- 3. Валери Мариянов Димитров
- 4. Кремена Андреева Андреева
- КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Искрен Цветославов Арабаджиев
- 2. Ирен Сергеева Кривошиева-Досева
- 3. Иван Романов Цветков
- 4. Мирослав Василев Йонков
- 5. Пламен Георгиев Якимов
- 6. Станимир Петров Краевски
- 7. Владимир Панчев Ганчев
- 8. Свилен Цонев Андреев
- ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Красимир Радев Александров
- 2. Станислав Емилов Сашев
- 3. Симеон Стоянов Тодоров
- БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Антон Ненков Димитров
- 2. Христо Цанков Стоянов
- 3. Дарин Богданов Тошев
- 4. Илия Милчев Христов
- 5. Ивайло Петров Атев
- 6. Данислав Маринов Дончев
- 7. Мария Миткова Колева
- 8. Христо Йорданов Христов
- КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Филип Игнатов Филипов
- 2. Цветелин Иванов Кочев
- 3. Валери Гюлчев Павлов
- ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Валя Иванова Петрова
- 2. Петър Иванов Димитров
- ЛЕВИЦАТА!
- 1. Гриша Нешев Нинов
- 2. Евгени Милков Елисеев
- 3. Виктория Тодорова Кръстева
- 4. Иван Петков Георгиев
- 5. Веселина Христова Исикийска
- 6. Иван Митев Газдов
- Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Иван Велев Иванов
- 2. Димитър Цветанов Тодоров
- 3. Христо Николов Дунчев
- НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Марин Маринов Ичев
- 2. Иван Петров Пръвчев
- 3. Людмил Митков Кехайов
- 4. Румен Спасов Иванов
- ГЕРБ-СДС
- 1. Николай Нанков Нанков
- 2. Ирина Любенова Митева
- 3. Красимир Драгнев Батолов
- 4. Красимир Цанков Дончев
- 5. Иван Радославов Цветанов
- 6. Андриана Йорданова Младенова
- 7. Виктор Юлиянов Симеонов
- 8. Павлин Йовков Йотов
- БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Румен Стоименов Ночев
- 2. Емил Ясенов Бошнаков
- 3. Красимира Илианова Милчева
- 4. Кристиян Иванов Димитров
- БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Ирена Тодорова Анастасова
- 2. Младен Павлев Богдански
- 3. Борислав Иванов Илевски
- 4. Тодор Иванов Тодоров
- 5. Христомир Лазаров Маринов
- 6. Мария Валентинова Николова
- 7. Иво Асенов Манов
- 8. Валентина Венциславова Георгиева
- 25. ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Ирена Николаева Негинова
- 2. Йордан Атанасов Мицикулев
- 3. Пламен Деянов Петров
- 4. Владимир Николов Николов
- ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Петко Минчев Минков
- 2. Радослав Василев Цанков
- 3. Георги Тотев Георгиев
- 4. Силвия Христова Костадинова
- 5. Моника Прашкова Тонкова-Генчева
- 6. Младена Димитрова Екова
- ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Атанас Тодоров Гарфалски
- Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Атидже Байрямова Алиева-Вели
- 2. Красимир Огнянов Красимиров
- 3. Исай Младенов Милев
- 4. Мюслюм Шабанали Дурмуш
- 5. Сашо Мирославов Иванов
- 6. Синан Сабет Емин
- 7. Виктория Добромирова Въцова
- 8. Божидар Христов Митков
- Зелено движение
- 1. Светослав Тодоров Тодоров
- 2. Валентин Стефанов Недев
- 3. Светослав Димитров Димитров
- ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Грета Иванова Йорданова
- 2. Христо Спасов Йорданов
- БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Албена Георгиева Митева
- 2. Дафин Гълъбов Цанков
- КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Стойко Пелов Стойков
- 2. Румен Стоянов Йорданов
- 3. Пламен Георгиев Александров
- 4. Йонита Цветанова Курданска
- 5. Тодор Атанасов Тодоров
- 6. Ивайло Тодоров Ценов