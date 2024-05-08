Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от 11-и многомандатен избирателен район Ловеч

  • ИМА ТАКЪВ НАРОД
    • 1. Филип Маринов Станев
    • 2. Цветелина Николаева Георгиева
    • 3. Биляна Станимирова Атанасова
    • 4. Милка Момчилова Андреева
  • ПП ГЛАС НАРОДЕН
    • 1. Дончо Мончев Върбанов
    • 2. Иван Христов Минев
    • 3. Генчо Христов Цонев
  • СИНЯ БЪЛГАРИЯ
    • 1. Марин Тодоров Вутов
    • 2. Цветан Валентинов Георгиев
    • 3. Яна Диянова Борисова
    • 4. Хрисимира Иванова Стайковска
    • 5. Георги Валентинов Георгиев
    • 6. Минчо Стефанов Копрински
    • 7. Йоана Емилова Илиева
    • 8. Марияна Веселинова Стоянова
  • НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
    • 1. Кирил Владимиров Гумнеров
    • 2. Ивайло Стефанов Стефанов
    • 3. Ясен Юриев Стоянов
    • 4. Пламен Лалев Герганов
  • ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
    • 1. Таско Цанчев Тасков
    • 2. Златко Спасов Здравков
    • 3. Силвия Златкова Здравкова
    • 4. Николай Христов Ангелов
    • 5. Любомир Евгениев Александров
    • 6. Йоана Руменова Арабаджиева
    • 7. Румен Илиев Арабаджиев
    • 8. Владимир Георгиев Пенев
  • КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
    • 1. Стефан Йосифов Гецов
    • 2. Маргарита Иванова Любенова
    • 3. Ралица Цветкова Шотинска
    • 4. Добромир Георгиев Димитров
  • ЦЕНТЪР
    • 1. Роман Кирилов Банев
    • 2. Метин Яшар Али
    • 3. Паоло Спасов Панчев
  • СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Ивайло Цветанов Баровски
    • 2. Соня Валериева Стоянова
    • 3. Марио Петков Иванов
    • 4. Евгений Драгомиров Кавалски
  • ЕДИНЕНИЕ
    • 1. Ралица Христова Димитрова
    • 2. Никола Йорданов Тодоров
    • 3. Ивайло Василев Димитров
    • 4. Хашим Мустафов Реджебов
  • БНО
    • 1. Димитър Стефанов Бунов
    • 2. Асен Огнянов Асенов
  • ВЪЗРАЖДАНЕ
    • 1. Ивелин Първанов Първанов
    • 2. Милен Василев Белев
    • 3. Глория Емилова Данчева
    • 4. Моника Петрова Петрова
    • 5. Марин Нинов Генов
    • 6. Юлия Станчева Василева
    • 7. Снежана Георгиева Линджова
    • 8. Ташо Цвятков Цоков
  • ПП МЕЧ
    • 1. Христо Цветанов Расташки
    • 2. Калчо Найденов Марешки
    • 3. Валери Мариянов Димитров
    • 4. Кремена Андреева Андреева
  • КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Искрен Цветославов Арабаджиев
    • 2. Ирен Сергеева Кривошиева-Досева
    • 3. Иван Романов Цветков
    • 4. Мирослав Василев Йонков
    • 5. Пламен Георгиев Якимов
    • 6. Станимир Петров Краевски
    • 7. Владимир Панчев Ганчев
    • 8. Свилен Цонев Андреев
  • ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
    • 1. Красимир Радев Александров
    • 2. Станислав Емилов Сашев
    • 3. Симеон Стоянов Тодоров
  • БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
    • 1. Антон Ненков Димитров
    • 2. Христо Цанков Стоянов
    • 3. Дарин Богданов Тошев
    • 4. Илия Милчев Христов
    • 5. Ивайло Петров Атев
    • 6. Данислав Маринов Дончев
    • 7. Мария Миткова Колева
    • 8. Христо Йорданов Христов
  • КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
    • 1. Филип Игнатов Филипов
    • 2. Цветелин Иванов Кочев
    • 3. Валери Гюлчев Павлов
  • ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Валя Иванова Петрова
    • 2. Петър Иванов Димитров
  • ЛЕВИЦАТА!
    • 1. Гриша Нешев Нинов
    • 2. Евгени Милков Елисеев
    • 3. Виктория Тодорова Кръстева
    • 4. Иван Петков Георгиев
    • 5. Веселина Христова Исикийска
    • 6. Иван Митев Газдов
  • Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
    • 1. Иван Велев Иванов
    • 2. Димитър Цветанов Тодоров
    • 3. Христо Николов Дунчев
  • НИЕ ИДВАМЕ
    • 1. Марин Маринов Ичев
    • 2. Иван Петров Пръвчев
    • 3. Людмил Митков Кехайов
    • 4. Румен Спасов Иванов
  • ГЕРБ-СДС
    • 1. Николай Нанков Нанков
    • 2. Ирина Любенова Митева
    • 3. Красимир Драгнев Батолов
    • 4. Красимир Цанков Дончев
    • 5. Иван Радославов Цветанов
    • 6. Андриана Йорданова Младенова
    • 7. Виктор Юлиянов Симеонов
    • 8. Павлин Йовков Йотов
  • БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
    • 1. Румен Стоименов Ночев
    • 2. Емил Ясенов Бошнаков
    • 3. Красимира Илианова Милчева
    • 4. Кристиян Иванов Димитров
  • БСП за БЪЛГАРИЯ
    • 1. Ирена Тодорова Анастасова
    • 2. Младен Павлев Богдански
    • 3. Борислав Иванов Илевски
    • 4. Тодор Иванов Тодоров
    • 5. Христомир Лазаров Маринов
    • 6. Мария Валентинова Николова
    • 7. Иво Асенов Манов
    • 8. Валентина Венциславова Георгиева
  • 25. ПП ВЕЛИЧИЕ
    • 1. Ирена Николаева Негинова
    • 2. Йордан Атанасов Мицикулев
    • 3. Пламен Деянов Петров
    • 4. Владимир Николов Николов
  • ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
    • 1. Петко Минчев Минков
    • 2. Радослав Василев Цанков
    • 3. Георги Тотев Георгиев
    • 4. Силвия Христова Костадинова
    • 5. Моника Прашкова Тонкова-Генчева
    • 6. Младена Димитрова Екова
  • ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
    • 1. Атанас Тодоров Гарфалски
  • Движение за права и свободи - ДПС
    • 1. Атидже Байрямова Алиева-Вели
    • 2. Красимир Огнянов Красимиров
    • 3. Исай Младенов Милев
    • 4. Мюслюм Шабанали Дурмуш
    • 5. Сашо Мирославов Иванов
    • 6. Синан Сабет Емин
    • 7. Виктория Добромирова Въцова
    • 8. Божидар Христов Митков
  • Зелено движение
    • 1. Светослав Тодоров Тодоров
    • 2. Валентин Стефанов Недев
    • 3. Светослав Димитров Димитров
  • ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Грета Иванова Йорданова
    • 2. Христо Спасов Йорданов
  • БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
    • 1. Албена Георгиева Митева
    • 2. Дафин Гълъбов Цанков
  • КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
    • 1. Стойко Пелов Стойков
    • 2. Румен Стоянов Йорданов
    • 3. Пламен Георгиев Александров
    • 4. Йонита Цветанова Курданска
    • 5. Тодор Атанасов Тодоров
    • 6. Ивайло Тодоров Ценов
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