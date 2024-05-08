Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от кърджалийския избирателен район:
ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Цветан Иванов Предов
- 2. Юлия Георгиева Чортленева
- 3. Виктор Станиславов Луков
- 4. Денис Николаев Цачев
- 5. Васил Стефанов Иванов
ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Веселин Дочев Белевски
- 2. Божидар Иванов Колев
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Здравко Йорданов Димитров
- 2. Мустафа Ахмед Юсеин
- 3. Динко Иванов Дяков
НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Добри Милчев Божилов
- 2. Лозан Благов Пенов
- 3. Калоян Будьони Аджичев
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ КРЪСТЕВ
- 2. ЕМИЛИЯ БОЙЧЕВА КАЛИНОВА
- 3. ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ЯНАКИЕВ
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Захари Стефанов Руженов
- 2. Цветко Борисов Попов
- 3. Антим Антимов Балталиев
- 4. Димитър Стефанов Руженов
ЦЕНТЪР
- 1. ЕМИЛ СТЕФАНОВ АНДРЕЕВ
- 2. АДРЕАН СЕРГЕЕВ ДИМИТРОВ
- 3. МЕХМЕД ХАСАНОВ ХАБИБОВ
- 4. НЕШЕ ИСМАИЛ ЮСЕИН
- 5. ИВАН ГЕОРГИЕВ ТАЧЕВ
- 6. ДИНЧЕР МЮМЮН МЮМЮН
- 7. СЕВИМ ХАЗИМ МУРАД
- 8. ТАНЯ РАЙКОВА КАРАБЕЛОВА
- 9. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ
СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. ИГЛИКА ЦВЕТКОВА МИШЕВА-БРУСЕВА
- 2. АЛЕКСАНДЪР ФЕОДОРОВ КРЪСТЕВ
- 3. СТЕФАН НИКОЛОВ ДОНЧЕВ
- 4. БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ БОРИСОВ
ЕДИНЕНИЕ
- 1. Нина Иванова Добрева
- 2. Ивайло Димитров Попов
- 3. Фатме Хашимова Мустафова
БНО
- 1. Валентин Асенов Христов
- 2. Стефан Георгиев Сталев
ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Георги Николаев Георгиев
- 2. Анета Живкова Георгиева
- 3. Георги Дианов Дяков
- 4. Мустафа Сали Вели
- 5. Евдокия Георгиева Щерева
- 6. Христо Спасов Дренков
- 7. Димитър Христов Димитров
ПП МЕЧ
- 1. Георги Милчев Чепишев
- 2. Боян Веселинов Караиванов
- 3. Васил Вълчев Кръстев
- 4. Християн Сивков Пачев
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Радослав Иванов Милев
- 2. Стоян Петков Георгиев
- 3. Стоян Георгиев Стоянов
- 4. Гюлчин Ерол Дурмуш
- 5. Борис Насков Андреев
- 6. Никола Петков Стоев
- 7. Здравко Христов Тодоров
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. ЕДИП ЮРАЛ ЕРЕДЖЕБ
- 2. Мартин Банков Иванов
- 3. Петър Генов Генов
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Григор Александров Захариев
- 2. Бойко Цветков Бенеков
- 3. Анна Манолова Ангелова
- 4. Иван Георгиев Дянков
- 5. Младен Радев Асенов
- 6. Росен Емилов Хаджиев
КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Айлин Алтан Кайкълар
- 2. Мина Димитрова Попова
- 3. Пламен Йорданов Клинков
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Добромирка Георгиева Николова
- 2. Милен Михайлов Икономов
- 3. Десислава Петкова Влахова
- 4. Венцеслав Боянов Колев
ЛЕВИЦАТА!
- 1. Стефан Георгиев Базлянков
- 2. Ангел Ангелов Коджаманов
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Владимир Димитров Николов
- 2. Асен Николов Караманчев
НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Мерал Бехатова Бакалова
- 2. Елена Димитрова Чанкова
- 3. Тодор Василев Василев
ГЕРБ-СДС
- 1. Цвета Вълчева Караянчева
- 2. Милчо Любомиров Енчев
- 3. Весела Талева Мюмюн
- 4. Иван Добрев Илиев
- 5. Гюлферие Белятин Салиф
- 6. Боян Здравков Вазов
- 7. Кристиана Венциславова Рушанова
- 8. Иса Шукри Хасан
- 9. Стоян Иванов Гавазов
- 10. Адам Драганов Персенски
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Александър Адриянов Суев
- 2. Мирослав Иванов Иванов
- 3. Атанас Ангелов Петров
- 4. Пламен Иванов Топчиев
- 5. Ермина Боянова Боянова
БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Христо Танчев Проданов
- 2. Ваня Стойкова Михалева
- 3. Костантина Илиева Карабоюкова
- 4. Венелин Емилов Башев
- 5. Есен Ясенова Устренска
- 6. Ангел Илиев Александров
- 7. Антония Ганчева Младенова
- 8. Милен Арсениев Филипов
- 9. Атанас Златков Семерджиев
- 10. Георги Тончев Кючуков
ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Костадин Илиев Хаджийски
- 2. Крум Борисов Савов
- 3. Христо Николов Петров
- 4. Лазарина Рангелова Павлова
- 5. Мария Желева Иванова
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Павел Рангелов Милушев
- 2. Богослав Георгиев Костадинов
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Мариан Стефанов Христов
Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Делян Славчев Пеевски
- 2. Байрам Юзкан Байрам
- 3. Айтен Байрям Сабри
- 4. Павлин Павлов Кръстев
- 5. Елван Бехчет Гюркаш
- 6. Абидин Мехмед Хаджимехмед
- 7. Сейфи Сабри Мехмедали
- 8. Асен Альошев Палов
- 9. Месру Юсеин Мюмюн
- 10. Ерсин Метин Юмер
Зелено движение
- 1. Владимир Костов Попов
- 2. Димчо Желев Радев
ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Андон Димитров Филипов
- 2. Иван Димитров Филипов
- 3. Колю Николаев Найденов
- 4. Румяна Колева Панайотова
- 5. Лидия Рашева Петкова
- 6. Красимира Павлова Павлова
- 7. Юлиян Станиславов Кьоров
- 8. Гюлтен Фейзула Мехмед
- 9. Тодорка Георгиева Ванева
БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Мишо Георгиев Янев
- 2. Станислав Георгиев Савов
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Галина Вескова Николова
- 2. Емил Венков Николов
- 3. Калин Викторов Божков
- 4. Стефчо Атанасов Стефанов