Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от кърджалийския избирателен район:

ИМА ТАКЪВ НАРОД

  • 1. Цветан Иванов Предов
  • 2. Юлия Георгиева Чортленева
  • 3. Виктор Станиславов Луков
  • 4. Денис Николаев Цачев
  • 5. Васил Стефанов Иванов

ПП ГЛАС НАРОДЕН

  • 1. Веселин Дочев Белевски
  • 2. Божидар Иванов Колев

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

  • 1. Здравко Йорданов Димитров
  • 2. Мустафа Ахмед Юсеин
  • 3. Динко Иванов Дяков

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

  • 1. Добри Милчев Божилов
  • 2. Лозан Благов Пенов
  • 3. Калоян Будьони Аджичев

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

  • 1. ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ КРЪСТЕВ
  • 2. ЕМИЛИЯ БОЙЧЕВА КАЛИНОВА
  • 3. ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ЯНАКИЕВ

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

  • 1. Захари Стефанов Руженов
  • 2. Цветко Борисов Попов
  • 3. Антим Антимов Балталиев
  • 4. Димитър Стефанов Руженов

ЦЕНТЪР

  • 1. ЕМИЛ СТЕФАНОВ АНДРЕЕВ
  • 2. АДРЕАН СЕРГЕЕВ ДИМИТРОВ
  • 3. МЕХМЕД ХАСАНОВ ХАБИБОВ
  • 4. НЕШЕ ИСМАИЛ ЮСЕИН
  • 5. ИВАН ГЕОРГИЕВ ТАЧЕВ
  • 6. ДИНЧЕР МЮМЮН МЮМЮН
  • 7. СЕВИМ ХАЗИМ МУРАД
  • 8. ТАНЯ РАЙКОВА КАРАБЕЛОВА
  • 9. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ 

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. ИГЛИКА ЦВЕТКОВА МИШЕВА-БРУСЕВА
  • 2. АЛЕКСАНДЪР ФЕОДОРОВ КРЪСТЕВ
  • 3. СТЕФАН НИКОЛОВ ДОНЧЕВ
  • 4. БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ БОРИСОВ

ЕДИНЕНИЕ

  • 1. Нина Иванова Добрева
  • 2. Ивайло Димитров Попов
  • 3. Фатме Хашимова Мустафова

БНО

  • 1. Валентин Асенов Христов
  • 2. Стефан Георгиев Сталев

ВЪЗРАЖДАНЕ

  • 1. Георги Николаев Георгиев
  • 2. Анета Живкова Георгиева
  • 3. Георги Дианов Дяков
  • 4. Мустафа Сали Вели
  • 5. Евдокия Георгиева Щерева
  • 6. Христо Спасов Дренков
  • 7. Димитър Христов Димитров

ПП МЕЧ

  • 1. Георги Милчев Чепишев
  • 2. Боян Веселинов Караиванов
  • 3. Васил Вълчев Кръстев
  • 4. Християн Сивков Пачев

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Радослав Иванов Милев
  • 2. Стоян Петков Георгиев
  • 3. Стоян Георгиев Стоянов
  • 4. Гюлчин Ерол Дурмуш
  • 5. Борис Насков Андреев
  • 6. Никола Петков Стоев
  • 7. Здравко Христов Тодоров

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

  • 1. ЕДИП ЮРАЛ ЕРЕДЖЕБ
  • 2. Мартин Банков Иванов
  • 3. Петър Генов Генов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

  • 1. Григор Александров Захариев
  • 2. Бойко Цветков Бенеков
  • 3. Анна Манолова Ангелова
  • 4. Иван Георгиев Дянков
  • 5. Младен Радев Асенов
  • 6. Росен Емилов Хаджиев

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

  • 1. Айлин Алтан Кайкълар
  • 2. Мина Димитрова Попова
  • 3. Пламен Йорданов Клинков

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Добромирка Георгиева Николова
  • 2. Милен Михайлов Икономов
  • 3. Десислава Петкова Влахова
  • 4. Венцеслав Боянов Колев

ЛЕВИЦАТА!

  • 1. Стефан Георгиев Базлянков
  • 2. Ангел Ангелов Коджаманов

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

  • 1. Владимир Димитров Николов
  • 2. Асен Николов Караманчев

НИЕ ИДВАМЕ

  • 1. Мерал Бехатова Бакалова
  • 2. Елена Димитрова Чанкова
  • 3. Тодор Василев Василев

ГЕРБ-СДС

  • 1. Цвета Вълчева Караянчева
  • 2. Милчо Любомиров Енчев
  • 3. Весела Талева Мюмюн
  • 4. Иван Добрев Илиев
  • 5. Гюлферие Белятин Салиф
  • 6. Боян Здравков Вазов
  • 7. Кристиана Венциславова Рушанова
  • 8. Иса Шукри Хасан
  • 9. Стоян Иванов Гавазов
  • 10. Адам Драганов Персенски

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД

  • 1. Александър Адриянов Суев
  • 2. Мирослав Иванов Иванов
  • 3. Атанас Ангелов Петров
  • 4. Пламен Иванов Топчиев
  • 5. Ермина Боянова Боянова

БСП за БЪЛГАРИЯ

  • 1. Христо Танчев Проданов
  • 2. Ваня Стойкова Михалева
  • 3. Костантина Илиева Карабоюкова
  • 4. Венелин Емилов Башев
  • 5. Есен Ясенова Устренска
  • 6. Ангел Илиев Александров
  • 7. Антония Ганчева Младенова
  • 8. Милен Арсениев Филипов
  • 9. Атанас Златков Семерджиев
  • 10. Георги Тончев Кючуков

ПП ВЕЛИЧИЕ

  • 1. Костадин Илиев Хаджийски
  • 2. Крум Борисов Савов
  • 3. Христо Николов Петров
  • 4. Лазарина Рангелова Павлова
  • 5. Мария Желева Иванова

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  • 1. Павел Рангелов Милушев
  • 2. Богослав Георгиев Костадинов

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Мариан Стефанов Христов

Движение за права и свободи - ДПС

  • 1. Делян Славчев Пеевски
  • 2. Байрам Юзкан Байрам
  • 3. Айтен Байрям Сабри
  • 4. Павлин Павлов Кръстев
  • 5. Елван Бехчет Гюркаш
  • 6. Абидин Мехмед Хаджимехмед
  • 7. Сейфи Сабри Мехмедали
  • 8. Асен Альошев Палов
  • 9. Месру Юсеин Мюмюн
  • 10. Ерсин Метин Юмер

Зелено движение

  • 1. Владимир Костов Попов
  • 2. Димчо Желев Радев

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Андон Димитров Филипов
  • 2. Иван Димитров Филипов
  • 3. Колю Николаев Найденов
  • 4. Румяна Колева Панайотова
  • 5. Лидия Рашева Петкова
  • 6. Красимира Павлова Павлова
  • 7. Юлиян Станиславов Кьоров
  • 8. Гюлтен Фейзула Мехмед
  • 9. Тодорка Георгиева Ванева

БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Мишо Георгиев Янев
  • 2. Станислав Георгиев Савов

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

  • 1. Галина Вескова Николова
  • 2. Емил Венков Николов
  • 3. Калин Викторов Божков
  • 4. Стефчо Атанасов Стефанов
ИЗБРАНО
Орландо Блум сподели защо се е влюбил в Кейти Пери Лайф
Орландо Блум сподели защо се е влюбил в Кейти Пери
26268
Греда след греда за ПСЖ и в крайна сметка Борусия потегли към "Уембли" Корнер
Греда след греда за ПСЖ и в крайна сметка Борусия потегли към "Уембли"
10819
"Виртшафтсвохе": Корупция и имотен балон са проблемите на България по пътя към еврото Бизнес
"Виртшафтсвохе": Корупция и имотен балон са проблемите на България по пътя към еврото
10301
"ТикТок" заведе дело срещу САЩ IT
"ТикТок" заведе дело срещу САЩ
3656
Отиде си скулпторът Антон Дончев Impressio
Отиде си скулпторът Антон Дончев
989
Ода за един град URBN
Ода за един град
1953
Ryanair базира четвърти самолет в София и започва да лети до пет нови дестинации Trip
Ryanair базира четвърти самолет в София и започва да лети до пет нови дестинации
5138
Гьозлеме със зеленолистни и сирене Вкусотии
Гьозлеме със зеленолистни и сирене
2873
5 зодии, които никога няма да ви се извинят Zodiac
5 зодии, които никога няма да ви се извинят
8782
Гръм и мълнии: Мощна буря удари София и други градове (снимки/видео) Времето
Гръм и мълнии: Мощна буря удари София и други градове (снимки/видео)
21925