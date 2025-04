4495 Снимка: AP/БТА

Протести срещу американския президент Доналд Тръмп и милиардера Илон Мъск се състояха в германската столица Берлин.

БНР съобщава, че едната демонстрация е била на живеещи в Германия американци и се е провела срещу американското посолство в центъра на Берлин, организирана от движението "Hands off".

Според организаторите протестът е бил срещу нападките на Доналд Тръмп и Илон Мъск срещу американската свобода, здравеопазването, работните места и правата.

Междувременно стотици хора са протестирали днес срещу американския милиардер Илон Мъск пред шоурума на неговата компания за производство на електрически автомобили "Тесла" (Tesla) в Берлин, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Полицията в германската столица съобщи, че в демонстрацията са се включили около 250 души, докато организаторите споменаха за няколкостотин участници.

Акцията в Берлин бе организирана от сборна протестна група, включваща неправителствените организации и движенията "Кампакт" (Campact), "Фрайдейс фор фючър" (Fridays for Future) и "Turn Off the Tap on Tesla". Организаторите заявиха, че целта на демонстрацията е да се засили движението срещу Илон Мъск и неговата компания "Тесла" в Германия.

"Не трябва повече да позволяваме на Илон Мъск да подкопава безпрепятствено демократичните структури", заяви Каро Вебер от "Turn Off the Tap on Tesla".

Вижте всички снимки ТУК>>>

Берлинската полиция съобщи, че е предприела действия срещу един от протестиращите, който е държал плакат със снимки на Мъск, изпълняващ жест, подобен на нацисткия поздрав. Говорител заяви, че полицията разследва дали показването на изображението представлява криминално престъпление.

Критиките към изпълнителния директор на компанията "Тесла" се увеличиха значително, откакто той започна да работи като съветник на американския президент Доналд Тръмп. Мъск бе натоварен от Тръмп със задачата да намали държавните разходи и да направи драстични съкращения във федералната администрация, без да притежава политически мандат, отбелязва ДПА.

На този фон хиляди американци се готвят днес за общонационални протести в САЩ, по-специално в столицата Вашингтон, за да заявят, че отхвърлят политиките на американския президент Доналд Тръмп и съкращенията на публичните разходи, предприети от Илон Мъск, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Редица леви граждански движения призовават за демонстрации в цялата страна срещу това, което те определят като "монополизиране на властта" от страна на президента републиканец.

"Доналд Тръмп и Илон Мъск си мислят, че притежават тази страна. Те завземат всичко, до което могат да се докопат, и предизвикват света да ги спре", се казва в изявление, публикувано на сайта на едно от движенията, организиращи демонстрациите.

"Днес ще излезем на улиците в цялата страна, за да се противопоставим с ясното послание: Долу ръцете!", се допълва в изявлението.

Сред причините за недоволството на част от населението на САЩ са орязването на разходите в социалната сфера, образованието и научните изследвания, както и съкращенията на хиляди държавни служители.

Много избиратели на демократите критикуват партията си, че е безсилна да се противопостави на политиките на правителството на Тръмп.

Подобни демонстрации се проведоха днес по целия свят, включително в Берлин, Париж и Лондон.

Стотици протестиращи се събраха в центъра на Лондон като част от глобалните демонстрации срещу политиката на Тръмп, предаде ДПА.

Този следобед на площад "Трафалгар" се събра множество от хора с плакати, на които пишеше: "Не на омразата" и "Изхвърлете Тръмп".

В Лондон демонстрантите изразиха възмущението си със скандирания: "Долу ръцете от Украйна!" и "Долу ръцете от Великобритания!".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.