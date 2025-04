Разговорите в Париж между представителите на САЩ Марко Рубио и Стив Уиткоф, Украйна и трите водещи европейски сили - Франция, Великобритания и Германия, преминаха отлично и поставиха началото на процес, при който европейците са част от разговорите за бъдещето на Украйна, заяви високопоставен френски служител, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Е-3 (Европейската тройка - Франция, Обединеното Кралство и Германия - бел. ред.) са край масата и работят с европейска амбиция", каза старши съветник на френския президент Еманюел Макрон пред репортери след днешните разговори в Елисейския дворец.

"Важното е, че днес в Париж започнахме процес, който е положителен и в който европейците са обвързани", каза съветникът.

Френският президент Еманюел Макрон посрещна държавния секретар на САЩ Марко Рубио и пратеника на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф. В поредица от срещи европейски и украински официални представители представиха своите аргументи в защита на позицията на Киев във войната в Украйна.

Високопоставената дипломатическа активност отразява нарастващите опасения в Европа относно увертюрите на американската администрация към Москва на фона на неуспешните досега опити на Тръмп да договори прекратяване на огъня. Очакваше американските официални представители в Париж да обсъдят и ядрените преговори с Иран.

Тръмп, който отдавна казва, че възнамерява да сложи бърз край на войната в Украйна, казва, че е разочарован както от Москва, така и от Киев, въпреки че американската реторика започна да се променя в полза на руската позиция в конфликта, отбеляза Ройтерс.

"Всички искат да получат мир. Траен и устойчив мир. Въпросът е свързан с това как ще бъде направено това поетапно", заяви Макрон по време на срещата с делегацията на Рубио в Елисейския дворец.

Специалният пратеник на Тръмп за Украйна Кийт Келог, който също е в Париж, публикува в "Екс" своя снимка с лидерите на украинската делегация.

"Много продуктивни срещи в Елисейския дворец относно усилията за слагане на край на войната между Украйна и Русия", написа той под снимката.

