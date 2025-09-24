"Механизмът за сигурност на ескалатора е бил задействан по невнимание от някой, който е бил преди президента", заяви Стефан Дюжарик, говорителят на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш

4070 Снимка: AP/БТА

Ескалаторът в централата на ООН, който спря точно, когато на него се бяха качили президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания вчера, стана повод за любопитна сцена, документирана от камерите на журналистите и завъртяла се в интернет. Тази сцена породи и разнородни коментари, сред които и такива, че става дума не за прост инцидент, а за саботаж и за заговор, отбелязва Бе Еф Ем Те Ве, цитирана от БТА.

От кадрите се вижда, че Тръмп, Мелания и придружаващата ги делегация се качват на ескалатора, като Мелания е начело. Но още веднага той спира. Мелания и Тръмп се оглеждат с подозрителен вид, а после започват да се качват нагоре на собствен ход, последвани от цялата делегация.

Тръмп припомни инцидента с ескалатора в изказването си пред Общото събрание на ООН, както каза, че това е всичко, което той е получил от световната организация - един ескалатор, който спира по средата. "Ако първата дама не беше в отлична форма, тя щеше да падне", заяви Тръмп.

Белият дом обаче каза, че е поверил случая за проверка на "Сикрет сървис", службата, която се грижи за сигурността на американските президенти. Това разказа говорителката на Белия дом Карълайн Левит пред "Фокс нюз". Тя призова за уволняването незабавно на хората по поддръжката на ескалатора.

Но от ООН заявиха, че член от делегацията на Тръмп е задействал по погрешка бутона за спирането на ескалатора. "Механизмът за сигурност на ескалатора е бил задействан по невнимание от някои, който е бил преди президента", заяви пред Франс прес Стефан Дюжарик, говорителят на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. След това ескалаторът е бил пуснат отново. Дюжарик уточни, че този човек е бил видеоператор на Белия дом. Той се е качил преди семейство Тръмп по ескалатора, като е бил с лице към двойката и с гръб по посоката на движение и вероятно тогава е задействал механизма за сигурност, като е блокирал ескалатора.

В "Екс" обаче Карълайн Левит препостна откъс от статия в британския "Тайм", според който служители на ООН са се шегували дали да не блокират ескалаторите и асансьорите, когато Тръмп дойде в сградата.

"Когато обобщите цялата тази информация, това не прилича на случайност", заяви Левит пред "Фокс нюз". Тя добави, че ако тези служители на ООН нарочно са се опитали да забавят президента и първата дама, то те ще трябва да дават обяснения.

Тръмп пък вчера изрази съжаление, че неговата фирма за недвижими имоти не е спечелила търг за възлагане на обществена поръчка в началото на 21 век за ремонт на сградата на ООН в Ню Йорк.

Освен ескалатора Тръмп имаше вчера и проблеми с телепромптера, който не работеше в началото на речта му пред Общото събрание на ООН. Това също стана повод за шеговити критики от негова страна.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.