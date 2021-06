Тропическата буря Клодет отне живота на 12 души в американския щат Алабама, предаде Асошиейтед прес.

Десет души, включително 9 деца, загинаха в събота при автомобилна катастрофа на 55 км южно от Монтгомъри. Катастрофата, в която се сблъскаха 15 превозни средства, вероятно се дължи на плъзгане на колите по мокрия път.

Други двама, 24-годишен мъж и тригодишно момче, загинаха, след като дърво падна върху дома им в покрайнините на град Тускалуса.

BREAKING: ABC News has confirmed 10 people have died after a multi-car accident in Butler County, Alabama, including two people from Marion County.https://t.co/83bHYkkIoh