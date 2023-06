Шест деца са починали в Гърция от стрептококова инфекция от началото на годината досега, съобщиха медиите в южната ни съседка. През последното денонощие Националната организация за обществено здраве потвърди за последния подобен случай, при който е починало 7-годишно момче.

Според доклада детето е издъхнало в детското интензивно отделение на болницата "Хипократ" в Солун. Според лабораторните резултати смъртта му изглежда е причинена от стрептокок.

Въпреки усилията на лекарите от началото на годината в няколко различни болници също се е стигнало до фатален край, причинен от влошаване на стрептококова инфекция. Изследват се всички, които са били в контакт със заразените деца.

Здравните експерти смятат, че увеличаването на случаите и смъртните случаи може да е свързано с повишената циркулация на респираторни вируси (грип, респираторен синцитиален вирус), тъй като вирусната коинфекция (едновременно възникнала инфекция) със стрептококи увеличава риска от инвазивна инфекция с тази бактерия, посочва онлайн изданието ekathimerini.

Прокуратурата в Гърция се самосезира и започва разследване.

Spike in severe illness caused by strep A bacteria is & phenomenon& including in Canada #Quebec #QuebecHeathTips #CDNNews #Health [Video] As various countries continue to report high levels of invasive group A streptococcal (iGAS) infections which cause… https://t.co/ItPebztLTO