Почти 40 години след първата му атака, австралийската полиция идентифицира серийния изнасилвач, който тероризира Сидни в продължение на над 3 десетилетия, съобщи Би Би Си.

31 жени са станали жертви на Кийт Симс между 1985 и 2001 година, който е нахлувал в домовете им или ги е нападал, докато те са на джогинг, обявиха властите. Първоначално разследващите смятат, че зад нападенията стоят различни мъже. Благодарение на нова ДНК технология обаче те успяват да разкрият, че зад всички изнасилвания стои именно Симс, който обаче е починал на 66-годишна възраст през февруари т.г.

Известен като "Звярът от Бонди", Кийт Симс осъществил първата си атака в крайбрежното предградие на Сидни - Кловли през 1985 г. Последното му престъпление пък е извършено на гробищен парк през 2001 г. Всяко изнасилване е било разследвано от различни екипи и едва след 2000 г. криминалистите започват да ги свързват. Открита е една и съща ДНК при 12 от изнасилените жени, а при останалите 19 случая начинът на действие на нападателя е сходен. Жертвите са на възраст между 14 и 55 години и всички дават едно и също описание на изнасилвача си - между 160 и 180 см висок, с кафяви очи и широк нос.

Мъжът винаги бил с покрито лице и носел обикновени дрехи като анцузи, худита или футболни гащета. Той заплашвал жените с нож.

Пробивът в разследването бил постигнат през 2019 г., когато следователите открили съвпадение по ДНК в базата данни, с което смалили кръга на заподозрените до 324 души. През септември т.г. проба от Кийт Симс дала перфектното съвпадение. Оказало се обаче, че мъжът е починал няколко месеца по-рано - през февруари.

Детективът, който разговарял със съпругата на Симс, разказва пред местни медии, че тя била в абсолютен шок. "Тя не можеше да повярва, че мъжът, с когото е живяла толкова години, е правил тези неща", заяви детектив Шели Джоунс пред "Дейли Телеграф".

Близките описват 66-годишния мъж като любящ баща, съпруг и приятел.

