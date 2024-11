Хиляди хора излязоха на проевропейски протест в Грузия тази вечер, за да осъдят резултатите от изборите на 26 октомври, които според тях са били опорочени от измами, организирани от управляващата партия "Грузинска мечта", предаде Франс прес и БТА.

Според официалните резултати изборите са били спечелени от партията, която е на власт от 2012 г. и е обвинявана от своите поддръжници в консервативни и авторитарни проруски тенденции и в желание да отдалечи Грузия от Европейския съюз и НАТО - обвинение, което тя отрича.

Проевропейската опозиция отказва да признае официалните резултати от изборите. Президентката Саломе Зурабишвили заяви, че на изборите е била използвана сложна система за измами, основаваща се на "руска методика". Кремъл отхвърли обвиненията в намеса, докато ЕС и САЩ посочиха нарушения и призоваха за разследване, обобщава АФП.

Хиляди хора се включиха тази вечер във втория протест след обявяването на резултатите пред грузинския парламент, разположен на главния булевард в столицата Тбилиси.

The National Anthem of Georgia is being heard on Rustaveli pic.twitter.com/ETfE3VQfoU