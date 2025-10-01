2,7 млн. евро - сума, която би тежала над 25 кг, ако е в банкноти от по 100 евро, е конфискувала полицията от офиса на митничар при проверките в гръцкото пристанище Пирея през юни. В дома на същия служител са открити още 300 хиляди евро, съобщи главният европейски прокурор Лаура Кьовеши пред "Файненшъл таймс", цитирана от гръцката телевизия Скай.

Намерените банкноти са били част от сума на обща стойност 4,78 млн. евро в брой, конфискувана при проверките, и от още 5,4 млн., запорирани в банкови сметки в Гърция, съобщава Европейската прокуратура.

Общо в различни европейски страни са били конфискувани 5,8 млн. евро. Освен парични суми са били конфискувани недвижими имоти, автомобили, както и над 2400 контейнера със стоки на стойност около 250 млн. евро.

През миналия месец прокуратурата е повдигнала обвинения на двама митнически служители и четирима посредници, които са заподозрени за укриване на данъци и мита при внос на стоки от Китай като електрически велосипеди.

Кьовеши подведе под отговорност петима българи за измама със строителни машини за €6 млн.
"Това е най-голямата конфискация на контейнери в ЕС до момента. Действията ни са насочени срещу престъпни мрежи, които организират масов внос на стоки от Китай, като укриват данъци и извършват мащабни измами с ДДС", каза Кьовеши.

Според Европейската прокуратура щетите от дейността на престъпната схема, която обхваща 14 европейски страни, надхвърлят 800 млн. евро от неплатени мита и ДДС.

"Това не може да се случи без корупция (...) Има държавни служители, които са им помогнали, защото в противен случай би било невъзможно да се реализира такъв огромен план", каза европейският главен прокурор.

Кьовеши води 203 разследвания в България по съмнения за измами с близо 900 млн. евро
Тя допълни, че измамите с ДДС стават "най-привлекателната" престъпна дейност в ЕС и често са свързани и с укриване на мита. Кьовеши съобщи, че измамите с ДДС струват на ЕС около 50 млрд. евро годишно.

По думите ѝ китайски престъпни групи са свързани с повечето от текущите разследвания в сферата на ДДС, включително в Гърция.

"Ако не плащаш някой данък, можеш да продаваш продуктите на по-ниска от обичайната цена. И по този начин засягаш производителите, които са базирани в Европа", обясни Кьовеши.

Разследването е започнало от два по-малки случая, свързани с митническото деклариране на електрически велосипеди в Пирея и в италианското пристанище Бари. "Внасяха електрически велосипеди. А всъщност ги декларираха като вериги и гуми", разказа Кьовеши и добави, че това е позволило на престъпните групи да избегнат антидъмпинговите данъци и да получат "незаконни печалби".

В Гърция аферата е започнала от две компании, които са внесли над 5000 митнически декларации с невярно съдържание. В крайна сметка двете фирми са се оказали "витрини", а китайските собственици, скрити зад тях, били свързани и с италианския случай.

Кьовеши каза, че е имало "огромни предупредителни знаци" за измамата, но митническите служители "не са извършили в тях проверки, защото понякога са получавали подкупи".

Трима източници, запознати с функционирането на митническите служби на пристанището Пирея, са казали, че аферата е "само върхът на айсберга", като са отбелязали, че липсват автоматизирани информационни системи, които да могат да контролират ефективно пристигащите пратки.

320 кг кокаин в контейнери със скариди бяха открити на пристанището в Пирея
Ежегодно в Пирея пристигат около 5,1 милиона контейнера.

"Сътрудничим си тясно с Европейската прокуратура, защото имаме обща цел и тя е да служим на обществения интерес", каза Йоргос Пицилис, управител на гръцкия Независим орган за публични приходи, който упражнява надзор над митницата в Пирея.

Товарното пристанище в Пирея е собственост на дъщерна фирма на "Коско" (Cosco) - китайския държавен корабоплавателен концерн.

От "Коско" са заявили, че не могат да коментират текущо разследване, но продължават да отговарят "незабавно на исканията на гръцките власти".

