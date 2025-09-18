Недекларирани 99 970 евро с левова равностойност 195 524 лева са разкрити от митническите служители на Граничния контролно- пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" при опит да бъдат прехвърлени нелегално към Турция, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Митници".

Турски шофьор опита да прекара недекларирани над 62 000 евро през "Капитан Андреево"
Виж още Турски шофьор опита да прекара недекларирани над 62 000 евро през "Капитан Андреево"

Незаконно пренасяните банкноти са били в камион, пристигнал на българския граничен пункт на трасето за изходящи товарни превозни средства на 16 септември, уточняват от пресцентъра.

Водачът - турски гражданин, е декларирал пред митническите власти, че превозваната от него стока е от Нидерландия към Турция. След извършен анализ на риска митничарите са отделили превозното средство за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите са открили еврови банкноти в пакети в шофьорската кабина във фабрична кухина, намираща се между дъното на хладилното чекмедже и вътрешното му тяло.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на районната прокуратура в Хасково.

От пресцентъра на Агенция "Митници" към свиленградското митническо звено съобщиха, че от началото на 2025 година на пункта "Капитан Андреево" е разкрита недекларирана валута за близо 10 000 000 лева.

Преди засечения на 16 септември опит за контрабанда на евро, на 9 август на митническия пункт отново в камион със стои Нидерландия за Турция, бяха разкрити незаконни 55 000 евро.

ИЗБРАНО
bTV отбеляза 25 години на медийния пазар и даде старт на есенния сезон с бляскаво събитие Лайф
bTV отбеляза 25 години на медийния пазар и даде старт на есенния сезон с бляскаво събитие
20434
Ливърпул отново предпочете късната инфарктна драма - този път в Шампионска лига Корнер
Ливърпул отново предпочете късната инфарктна драма - този път в Шампионска лига
5614
Джером Пауъл: По-високите мита вече оказват влияние върху цените на отделни стоки Бизнес
Джером Пауъл: По-високите мита вече оказват влияние върху цените на отделни стоки
5980
С 6 години закъснение: Русия обмисля създаването на "аналог на Starlink" IT
С 6 години закъснение: Русия обмисля създаването на "аналог на Starlink"
2943
Творба на Банкси е била открадната от лондонска галерия за около 30 секунди през 2024 г. Impressio
Творба на Банкси е била открадната от лондонска галерия за около 30 секунди през 2024 г.
722
"Последната кралица": Как една 94-годишна италианка се превърна в туристическа атракция Trip
"Последната кралица": Как една 94-годишна италианка се превърна в туристическа атракция
1617
Лава кейк - кои са основните грешки, които може да допуснете при приготвянето му Вкусотии
Лава кейк - кои са основните грешки, които може да допуснете при приготвянето му
345
За кои зодии най-големият страх е да станат "като всички останали“? Zodiac
За кои зодии най-големият страх е да станат "като всички останали“?
584
Летен реквием до 33 градуса в следващите дни, дъжд, сняг и студ в края на месеца Времето
Летен реквием до 33 градуса в следващите дни, дъжд, сняг и студ в края на месеца
6136