Банкнотите в пакети са били укрити в шофьорската кабина във фабрична кухина на турски камион

366 Снимка: Агенция "Митници"

Недекларирани 99 970 евро с левова равностойност 195 524 лева са разкрити от митническите служители на Граничния контролно- пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" при опит да бъдат прехвърлени нелегално към Турция, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Митници".

Незаконно пренасяните банкноти са били в камион, пристигнал на българския граничен пункт на трасето за изходящи товарни превозни средства на 16 септември, уточняват от пресцентъра.

Водачът - турски гражданин, е декларирал пред митническите власти, че превозваната от него стока е от Нидерландия към Турция. След извършен анализ на риска митничарите са отделили превозното средство за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите са открили еврови банкноти в пакети в шофьорската кабина във фабрична кухина, намираща се между дъното на хладилното чекмедже и вътрешното му тяло.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на районната прокуратура в Хасково.

От пресцентъра на Агенция "Митници" към свиленградското митническо звено съобщиха, че от началото на 2025 година на пункта "Капитан Андреево" е разкрита недекларирана валута за близо 10 000 000 лева.

Преди засечения на 16 септември опит за контрабанда на евро, на 9 август на митническия пункт отново в камион със стои Нидерландия за Турция, бяха разкрити незаконни 55 000 евро.

