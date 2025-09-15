Според еворпейската прокуратура загубите от митническите измами при внос на стоки от Китай в ЕС надхвърля 871 000 евро

2036 Снимка: Getty Images

Европейската прокуратура обяви днес, че от юни насам е конфискувала 2435 контейнера на гръцкото пристанище на Пирея във връзка със случай на митническа измама в ЕС, предаде "Катимерини".

Повдигнати са обвинения на шест лица, включително двама митнически служители. Те са обвинени в многократно фалшиво сертифициране, което е довело до незаконни печалби, както и загуби за бюджета на ЕС, надхвърлящи 871 000 евро, а също и в подстрекателство към митнически измами.

"Първите 500 корабни контейнера бяха конфискувани по време на акция през юни. Допълнителни 1935, които са били в транзит към ЕС, са били конфискувани при пристигането им в пристанището на Пирея, с което общият брой достига 2435", се казва в съобщението.

Според Европейската прокуратура това е най-мащабната конфискация на контейнери до момента в ЕС. Контейнерите в момента се проверяват. Те са били натоварени предимно с електрически велосипеди, текстил и обувки, внесени от Китай, като митата и ДДС са били укривани чрез систематично изопачаване на истинската им стойност.

Акциите през юни в Пирея са били част от операция "Калипсо", която обхваща четири държави и е била насочена към престъпни мрежи, участващи в мащабни измами с ДДС, свързани с внос от Китай, припомня "Катимерини". Общо 10 души са били арестувани в рамките на целия ЕС.

Европейската прокуратура заяви, че измамата е продължила поне осем години, причинявайки щети от най-малко 350 милиона евро от мита и 450 милиона евро от ДДС.

Мащабна международна операция, проведена от Европейската прокуратура (EPPO) под кодовото име "Калипсо", нанесе сериозен удар на престъпни мрежи, които наводняват пазара на ЕС със стоки, внесени от Китай чрез измамни схеми, заобикалящи митата и ДДС.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.