Новият мост на столичния квартал "Бакърена фабрика" вече е отворен за движение. Временно изпълняващият длъжността зам.-кмет на Столична община (СО) в направление "Обществено строителство" Никола Лютов и зам.-кметът на СО в направление "Финанси и здравеопазване" Иван Василев инспектираха съоръжението.

Пускаме движението по новия мост с дължина около 700 метра, където вече е променено лед осветлението, има нова газова инсталация, положени са хидроизолация и е преместен магистрален водопровод, за да можем да затворим подходите към стария надлез, които не са в добро състояние, да ги обновим, да подновим вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка и да може да започне експлоатацията в двете посоки, така че да оберем големите трафик и тапи, които се случваха тук преди време, каза Никола Лютов пред журналисти, цитиран от БТА.

Той поясни, че това е само първата почти окончателно приключила част от проекта за обновяване на инфраструктурата от кръстовището с бул. "Сливница" до кръговото на "Ломско шосе".

Считаме, че това трасе, част от единния от градските рингове, е приоритетно за Столичната община, доколкото е единственото, което свързва големите четири северни района на София, каза Никола Лютов.

Мисля, че се движим с добро темпо. След приключване на надлеза на "Бакърена фабрика" влизаме буквално след два дена да ремонтираме по текущ ремонт в целия обхват кръстовището на "Адам Мицкевич" и бул. "Сливница". То също не е в добро експлоатационно състояние, а е трасе на масов градски транспорт и смятаме, че застрашава здравето на гражданите. Така че ще положим сериозни средства там, посочи зам.-кметът Никола Лютов.

Той увери, че ремонтът ще бъде изпълнен стегнато, в състояние на тотално спиране на движението на кръстовището, и движението по кръстовището бъде пуснато преди 15 септември в нормално експлоатационно състояние.

Финалната сума за изграждането на моста на "Бакърена фабрика" е 19 милиона лева, информира Лютов. Той обясни, че въпреки че обектът трябва да се финансира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, досега в СО не са получили никаква сума.

Лютов отбеляза, че обектът се финансира по член 113 от Програмата за финансиране на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), но все още не е сключено споразумението. Това е поредният обект на Столичната община, който на практика приключва не просто преди да сме взели каквото и да било финансиране, преди дори да имаме сключено споразумение, обясни той. Искам да призова колегите от МРРБ да проявят отговорност към гражданите на София, ние искаме все повече и повече строители да имат желание да работят със Столична община, а не все по-малко и по-малко, защото един такъв модел на финансиране, който е крайно порочен, води до това много малко строителни фирми да могат да си позволят да финансират със собствени средства част от обектите си, и това, че могат да го правят, въобще не значи трябва да го правят, посочи Лютов.

Към момента не е платено нито по този обект, нито по "Опълченска", нито по бул. "Александър Стамболийски". Не са постъпили никакви плащания по обектите, а тук говорим за обекти, струващи десетки милиони, коментира още Никола Лютов. "МРРБ доколкото разбрах, е разплатило повече от половината средства по оперативната програма, но от тях смешни проценти са за столицата, най-големия град в България, за мен е необяснимо защо това се случва", каза Лютов. Бих могъл да кажа, ако нещо не е наред по споразумението, но няма как да знам, защото ние дори нямаме отговор от МРРБ дали нещо не е наред, коментира той.

Проектът за този мост е от 1992 година, каза зам.-кметът Иван Василев. Доказваме, че когато има воля, нещата може да се случат, посочи той. Искам да се присъединя към призива на господин Лютов към МРРБ да не блокира работата на София, защото към момента от сключени споразумения, проекти за около 100 милиона, Столичната община е получила 98 000 лева, каза той.

