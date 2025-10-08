Гражданите активно подават сигнали за нередности, включително за неправилно изхвърляне на отпадъци и за препълнени контейнери. Това каза кметът на София Васил Терзиев пред журналисти преди началото на Кръгла маса "Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност", която се провежда в столицата.

Столична община

Кметът благодари на доброволците и на фирмите от други общини, които се включиха в почистването и подпомагат усилията на Столичната община.

"С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална и съм оптимист, че през следващите дни вече няма да виждаме гледките от последните дни по кварталите", каза Терзиев.

По думите му хората проявяват активност не само с критики, а и с доброволен труд и ресурси, което показва, че обществото може да се обединява в трудни моменти. "Още веднъж - едно голямо благодаря, защото ми давате увереност, че ние сме общество, което може да се събуди. Винаги го правим по време на криза", заяви кметът.

Кризисно решение: Вижте къде ще се изхвърля боклукът в "Люлин" и "Красно село" (карта)
Терзиев посочи, че приоритет за общината е да няма преливащи кофи и жителите да не се притесняват за своето здраве. "Всичко останало ще последва. Ще ви държим в течение - всеки ден публикуваме бюлетин", допълни той.

"Едно голямо благодаря на всички, които не остават безразлични към проблемите и активно помагат. Благодаря Ви", завърши кметът на София.

