Столична община разпространи интерактивна карта с локациите на всички пунктове и контейнери, в които ще се събират битовите отпадъци на жителите на районите "Люлин" и "Красно село" в периода от 5 до 19 октомври. През двуседмичния период СО ще осигури обслужването на районите с вътрешен ресурс.

От администрацията дадоха и инструкции за гражданите при кризисната организация на сметопочистването в двата големи столични квартала, която възникна тъй като договорът за сметопочистване с фирмата-изпълнител изтича днес (4 октомври), а кметът на София Васил Терзиев отказа да подпише нов. Причината е, че единственият останал кандидат е предложил цена, която е два пъти по-висока от пазарната оценка.

На брифинг Терзиев заяви, че цената, която е предложила фирмата, е 420 лева на тон.

"В следващите две седмици ще се борим с проблема, докато оценим различните варианти за по-трайно решение. Със сигурност това, което е реалистично е, че 420 лева на тон няма да се плащат. Всеки от нас иска решение, но не мисля, че гражданите много лесно биха го приели, когато получат следващата си сметка. Работим по това, но тъй като много неща са в движение, не искам да казвам нещо, което ще претърпи промени. Ще направим разговор с общинските съветници, ще представим различните възможности и ще помислим кое ще е най-доброто решение - от укрепване на общинското предприятие до другите опции. Но няма да стане по този начин, по който са тръгнали определените участници. Прогнозната цена от 200 лева на тон е реалистичната цена", категоричен бе столичният градоначалник.

Поради кризисната ситуация жителите на двата района временно да изхвърлят отпадъците си основно в големите сиви контейнери, които ще бъдат разположени на 8 места в "Люлин" и на 3 в "Красно село".

ИНТЕРАКТИВНАТА КАРТА НА ЛОКАЦИИТЕ ВИЖТЕ ТУК>>>

Снимка: БТА

Локации на контейнерите в район "Люлин"

От 5 октомври жителите на най-големия столичен район ще могат да изхвърлят битовите си отпадъци в големи временни контейнери, разположени на 8 ключови места. От Столична община обясниха, че това ще улесни сметоизвозването и ще позволи по-бързото обслужване на районите.

Снимка: Скрийншот/Google maps

Контейнерите се намират на следните адреси:

1. бул. "Панчо Владигеров" и бул. "Сливница", пред метростанция "Сливница"

2. бул. "Панчо Владигеров", срещу пазар "Люлин"

3. ул. "Добринова скала" и бул. "Сливница"

4. ул. "Добринова скала" и ул. "Райко Даскалов" срещу бл. 523

Снимка: Столична община

5. ул. "Д-р Петър Дертлиев", срещу м-н "Билла"

6. ул. "Д-р Петър Дертлиев", при Западен парк

7. бул. "Сливница" и ул. "Беравица"

8. ул. 3-та № 34-38

Кметът на "Люлин" Георги Тодоров обяви, че е сформирал кризисен щаб, за да може районната администрация да координира дейността си със Столична община.

"Служители на районната администрация ще обикалят района и ще наблюдават дали сметоизвозването ще е на нивото, което всички очакват. При нередности и забавяне ще сигнализирам Инспектората и СО. Имам своите резерви, защото към момента нямам информация каква техника и хора ще има за нашия район, който е най-големият в София. Жителите на район "Люлин" по официални данни са близо 130 000, но реално са 250 000. Не мога да коментирам дали 8 точки са достатъчни. Няма нужда да се всява излишна паника, но е много важно и гражданите да получат детайлна и навременна информация, тъй като става въпрос за здравето и живота им", добави Тодоров.

Локации на контейнерите в район "Красно село"

От 5 октомври жителите на "Красно село" пък ще могат да изхвърлят битовите си отпадъци в големи временни контейнери, разположени на 3 ключови места.

Снимка: Скрийншот/Google maps

Контейнерите се намират на следните адреси:

1. ул. "Житница"

2. ул. "Коломан", пред стадион "Славия"

3. бул. "Цар Борис III" и ул. "Булаир"

Снимка: Столична община

Кметът на "Красно село" Цвета Николова изрази притеснение, че кризата има и политически, и икономически измерения. Тя посочи, че районът разполага с ограничен човешки ресурс и настоя за по-бързо трайно решение, тъй като временният план не може да издържи повече от две седмици.

"Всички сме свидетели, че тази криза е насочена с политически и икономически интереси. Гражданите на моя район не трябва да стават жертва на такива търкания. Изключително тревожно е, че говорим за сметоизвозването, но нямаме план или поне до нас не е достигнал такъв за почистване на шахти и снеговалежи. В район "Красно село" живеят около 90 000 души. А общо в двата района живеят жители, колкото в град Бургас", каза още Николова.

Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева призова жителите на двата района през следващите две седмици да не изхвърлят строителни и едрогабаритни отпадъци. "Ако това е невъзможно за тях, нека да го направят в съседните райони, където нормалното сметосъбиране не е спряно", добави тя.

Снимка: БТА

За мебели, едри и специфични отпадъци:

Не изхвърляйте едрогабаритни, зелени и строителни отпадъци в посочения период. При необходимост използвайте площадките за предаване на отпадъци в съседни райони, където услугата продължава да се извършва по нормален график.

За разделно събиране

Изхвърляйте всички опаковки в цветните контейнери (пластмаса, стъкло, хартия, кашони, метал). Това намалява количеството битов отпадък и подпомага по-ефективното извозване.

За чистота на общите пространства

Пазете чисто в междублоковите пространства и пред домовете си. При възможност съдействате с почистване и поддържане на околната среда. Солидарността между съседи е от ключово значение.

"Вашето съдействие е важно: ако всеки изхвърля само битовите отпадъци на своето домакинство, ще помогнем на екипите да обслужват района по-ефективно", призоваха още от Столична община.

