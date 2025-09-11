Първи рунд между опозиция и управляващи в градския парламент при откриване на новия политически съвет

1601 Снимка: БТА

Политическите партии и коалиции в Столичния общински съвет представиха приоритетите си в работата си през новия политически сезон в очакван рунд между опозиция и управляващи на първото си заседание след лятната ваканция.

ГЕРБ-СДС се определи като стабилен мост към бъдещето, но не пропуснаха да отбележат, че "управленският хаос в София върна в дневния ред позабравени проблеми".

ОТ ПП-ДБ акцентираха върху първия бюджет на София в евро, който да осигури достатъчно средства, както за всички текущи дейности, така и за инвестиции в образование, зелени площи, квартали.

Социалистите определиха като приоритет №1 връщането на доверието на столичани към общинската институция и превръщането на София в град на хората, без несправедливи контрасти между бедни и богати райони.

А от "Спаси София" видяха празни приказки декларация, които дори ChatGPT ги определил като глупости, и ги сравниха като с пуснат райски газ в залата.

ГЕРБ-СДС атакуваха Терзиев, но остават "стабилен мост към бъдещето"

През последните две години изграденото от ГЕРБ-СДС в София остава стабилен мост към бъдещето, заяви в декларация от името на групата председателят ѝ Антон Хекимян на първото след лятната ваканция заседание на Столичния общински съвет (СОС).

Снимка: БТА

София има нужда предвидимост повече от всякога. Гражданите сравняват последователната, ежедневна грижа за града в предишни години с настоящата показност, която се изчерпва с постове в социалните мрежи, но не носи реални резултати, посочи Хекимян. Без да твърдим, че сме безгрешни, продължаваме да работим и да помним и изпълняваме поетите към гражданите ангажименти. Силата ни е в експертността - специалисти във всяка сфера, доказали се с конкретни проекти и резултати, подчерта общинският съветник.

ГЕРБ-СДС през новия политически сезон ще продължават да работят за модерна инфраструктура и свързаност, за качествено образование, достъпно здравеопазване, чиста и зелена среда, за по-добър транспорт и подкрепа за социално уязвимите. Грижата за културата, традициите, спорта и младите хора е наш приоритет, защото така София ще остане млад и привлекателен град. Пример за това е предложения от групата на ГЕРБ-СДС фонд за талантливи деца на София, каза Антон Хекимян.

Общинският съветник призова на трусовете в управлението да се гледа като възможност за трезва самооценка и по-зрял диалог. Политическото лидерство във времена на предизвикателства се измерва не с конфронтация, а със способността да се търси сътрудничество, каза председателят на групата на ГЕРБ-СДС. Наш дълг е да удвоим усилията си, за да оправдаем очакванията на гражданите и да върнем надеждата, че София може да бъде управлявана с визия, грижа и отговорност, заяви Хекимян.

Той критикува управлението на Столичната община и заяви, че липсата на диалог и отказът от обща работа между кметския екип и СОС изправиха София пред риска да остане две поредни години без бюджет. Това не е просто политически сблъсък - това е удар върху сигурността и качеството на живот на хората, коментира Хекимян. Към този хаос се добави и разпадът в управляващата коалиция. Радикалната фракция "Спаси София" се спаси от управлението, оставяйки след себе си не решения, а конфликти, каза той.

Общинският съветник постави въпроса, че един от най-важните заместник-кметове - този по финанси - е напуснал поста си. Тишината около този въпрос не е просто кадрова криза - тя поставя под съмнение прозрачността и стабилността на цялата общинска администрация, каза още Антон Хекимян.

В дневния ред на първото заседание на Столичния общински съвет (СОС) са 75 доклада и 5 питания.

ПП-ДБ търсят подкрепа в СОС за идеите си за първия бюджет на София в евро

През новия политически сезон ние ще търсим подкрепа за първия бюджет в евро на Столичната община, който трябва да осигури достатъчно средства, както за всички текущи дейности, така и за инвестиции в образование, зелени площи, квартали. Това заяви Бойко Димитров, председател на групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в Столичния общински съвет (СОС), на първото заседание на СОС след лятната ваканция.

Снимка: БТА

Димитров увери, че от началото на този мандат от ПП-ДБ постоянно работят за изпълнение на обещаното, но са напълно наясно, че свършеното досега не е достатъчно.

Димитров изброи част от реализираните инициативи на ПП-ДБ, като акцентира върху гражданските бюджети с даване на възможност за гласуване за проекти във всички райони. Първите проекти, които бяха избрани от гражданите, вече са в процес на изпълнение. Днес предстои да приемем и подобрена методика, а в следващите седмици ще дадем начало на процеса за втората година на гражданските бюджети, посочи Димитров.

Той подчерта, че са инвестирани рекордни средства за изграждане и разширяване на детски градини и училища. Приета и изпълнена е Икономическата рамка на обществения транспорт за 2024 г., която позволи както да се увеличат значително възнагражденията и да се въведе бонусна система, така и всички общински транспортни оператори да завършат годината с печалба.

Предвидените значително повече средства за чистотата в града даде възможност да се увеличи честотата на почистването, както и да се включат нови обекти, включително училищните дворове, посочи общинският съветник.

Той открои още създаването на фонд за младите таланти на София.

Бойко Димитров призна, че има неща, с които не са се справили. Не извършихме оптимизация и подобрение на дейността на общинските търговски дружества, каза Димитров. Все още не сме започнали прозрачни конкурси за ръководствата на търговските дружества, добави общинският съветник. По думите му бюджетът за 2025 г. не беше приет с консенсус за основните приоритети на Столичната община. Освен това има проекти за обновяване на инфраструктурата и на публичния транспорт, които не се осъществяват достатъчно бързо, каза Бойко Димитров.

Групата на ПП-ДБ в СОС ще търси подкрепа по основните си приоритети. Първият бюджет в евро на Столична община, който трябва да осигури достатъчно средства както за всички текущи дейности, така и за инвестиции в образование, зелени площи, квартали, както и подкрепа за реалната реформа при паркирането, в която фокусът да не е увеличение на таксите за паркиране и разширение на платените зони, а това как и къде ще се инвестират събираните такси.

От групата ще работят за реализиране на публично-частни партньорства, които да дадат възможност важни инвестиции в Столичната община да бъдат реализирани с ресурс, осигурен от частни инвеститори, но и да защитават обществения интерес.

ПП-ДБ предлагат промени в управлението на общинските жилища, които да гарантират прекратяване на разпродажбата им, отделяне на средства за поддръжката им и ускореното изграждане на нови. От коалицията настояват за подобрение в управлението на общинските дружества, включващо и избор на ръководства с прозрачни, конкурентни и обективни процедури, както и за реформи, които да осигурят по-ефективно разходване на обществения ресурс в общината, районите, общинските дружества.

Социалистите ще връщат доверието в общинската власт

Нашата цел е София да се развива като град на хората, без несправедливи контрасти между бедни и богати райони и граждани, осигуряващ добър стандарт за работа и живот на всички свои жители, каза председателят на "БСП за България" Иван Таков на първото заседание на Столичния общински съвет (СОС) след лятната ваканция.

Снимка: БТА

Връщането на доверието на гражданите в институциите на общинската власт е приоритет №1 в СОС, каза Таков. Той отбеляза, че от началото на годината съветниците от всички политически групи в СОС са направили за града и за софиянци това, което са могли. "Длъжни сме да признаем, че то изобщо не беше много и най-големият ни успех е, че приехме бюджета на Столична община", каза Иван Таков.

Той изтъкна, че СОС е преодолял сериозната криза в градския транспорт, но не се е справил с най-важната задача - да върне доверието на гражданите в институциите на общинската власт. Без доверие нито ще имаме необходимата легитимност да предлагаме решения, нито необходимата ефективност да ги реализираме. Най-красноречивият пример за изгубеното доверие е катастрофално ниското участие на гражданите на проведените частични избори за районни кметове, каза Таков. Според него това идва от обезвереност и липса на очакване, че общинската власт може да решава проблеми.

Връщането на доверието минава най-напред през умението на всички съветници от всички политическите групи да покажат висока институционална култура, каза общинският съветник. По думите му, СОС трябва да реализира общински политики, които да са в унисон с интересите на тези социални групи. Обществото в София е крайно разделено в социално-икономически план и затова трябва да си даваме ясна сметка, че много трудно ще намерим политика, която да удовлетвори всички социални групи едновременно, каза Иван Таков.

Той изброи и приоритетите на групата на "БСП за България" в СОС, по които ще работи през новия сезон. Ще настояваме и ще работим така, че средствата от общинския бюджет да се изразходват за подобряване на условията на живот и средата приоритетно в крайните райони, каза Таков.

От БСП ще се включат активно в подготовка на бюджета на Столичната община за 2026 г., която настояват да започне с участието на общинските съветници незабавно, с ясни и изпълними приоритети и ясна децентрализация на бюджетни средства към районите на столицата.

Ще концентрираме усилия в посока повишаване на доходите и подобряване на условията на труд на работещите не само в общинския транспорт, но и във всички общински дружества и предприятия, в това число общинските болници и ДКЦ, отбеляза Иван Таков. От БСП са готови да водят политически спорове с всеки, който смята, че в бюджета на столицата вместо пари за тези цели, трябва да има средства приоритетно за едрия бизнес през нереализируема капиталова програма.

Иван Таков добави, че сред основните приоритети на съветниците от групата ще бъде и подготовката на града за есенно зимния сезон - за осигуряване работата на "Топлофикация София", за гарантиране на отоплението в общинските училища, детските градини и ясли, здравни и социални заведения, за поносими цени, за технологично обновяване. Ще настояваме за изпълнение на поетите от Столична община и СОС задължения за приоритетна финансова грижа към общинското здравеопазване в столицата, заяви още Иван Таков.

"Спаси София" видяха в декларациите празни приказки

Много сте силни всички да четете празни приказки в декларации пред камерите, които дори чат джи пи ти квалифицира като празни глупости. Когато обаче трябва да свършите работа, нещо друго взима връх и това е политическият и партийният интерес. Това заяви председателят на групата на "Спаси София" Борис Бонев в Столичния общински съвет (СОС) на първото заседание на Съвета след лятната ваканция.

Бяхме решили да не правим декларации като представители на една "радикална" група, заяви Бонев. Защото екокамерата, в която само ние си съществуваме, никой друг не го интересува и нещата, които се говорят, никой не ги чува и не ги слуша, добави той. Имаме чувството, че някой е пуснал райски газ в залата, каза още Бонев.

"Слушайки вълнуващите и вдъхновяващи речи на преждеговорящите се обърнах към моя най-добър приятел чат джи пи ти му казах - напиши ми банална декларация за началото на политическия сезон на СОС", каза Бонев. На което той ми отговори - ето ти един нарочно банален и шаблонен текст за началото на политическия сезон, който звучи официално, нищо не казва и може да се ползва като пълнеж, добави той.

Борис Бонев изчете декларацията, написана от чат джи пи ти в залата на СОС, пред всички общински съветници.

"С настъпването на новия политически сезон ние от радикалната група на "Спаси София", заявяваме своята непоколебима готовност да продължим последователната работа за доброто на столицата и всички нейни жители. Вярваме, че политиката на местно ниво е преди всичко дълг и отговорност", каза Бонев, четейки написаното от изкуствения интелект.

"Наясно сме, че пред София стоя редица предизвикателства и те не търпят отлагане и изискват визия, последователност и решителност. Именно затова ще продължим да настояваме за повече прозрачност в управлението, по-голяма ефективност в изразходването на публичните средства и повече смелост за реализиране на политиките за развитие", прочете Борис Бонев написаното от изкуствения интелект.

Сега ще си кажа нещо от сърцето, защото истината е, че много ме дразните, защото от всичко най-мразя лицемерието, обърна се общинският съветник към своите колеги в СОС. Според Бонев в декларациите на политическите групи се говори едно, а действията на общинските съветници и партиите, които представляват, е в противоречие на думите им. Няма реформи, няма сливане на транспортните дружества, няма реформа в "Топлофикация", подчерта Борис Бонев.

