По дузмите им целта е "неправилните числа" да бъдат лесно закръглени в полза на потребителя

583 Снимка: БТА

"Спаси София" обяви, че Столична община е неподготвена за предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари.

След публикувания обобщен доклад на работната група за адаптация на нормативната уредба на София към въвеждане на еврото, можем със съжаление да заключим, че София не е готова за въвеждането на еврото, каза пред журналисти общинският съветник от "Спаси София" Гергин Борисов.

По думите му, работната група се е позовала на грешен текст от Закона за въвеждане на еврото, използвайки "абсолютно грешна методология".

Народното събрание беше много ясно какво е домашното, което всяка община трябваше да свърши. От 1 януари, когато левът престане да съществува в правния мир, един гражданин или служител на администрацията, който отвори какъвто и да е нормативен текст, трябва да вижда всички стойности в евро, коментира Борисов.

Критика към действията по отношение на въвеждането на еврото изказа и Христо Копаранов ("Спаси София"). Той каза, че законът за еврото задължава държавните и общински органи така да променят нормативните актове, че да осигурят прилагането на закона.

По инициатива на Гергин Борисов преди месеци започнаха разговори в Столичния общински съвет (СОС) за нуждата от работна група, която да прегледа всички общински наредби и да прецени по какъв начин да превалутира, заяви и председателят на групата на "Спаси София" в СОС Борис Бонев. По думите му, целта е "неправилните числа" да бъдат лесно закръглени в полза на потребителя. Според Бонев обаче не се е подходило правилно към процеса. От "Спаси София" се надяват работната група да вземе предвид техните забележки.

"Спаси София" ще внесе становището си в рамките на срока за обществено обсъждане на доклада на работната група.

Борисов и Копаранов настояват членовете на работната група да се захващат още сега с изготвянето на задължителната обобщена справка по общественото обсъждане и да посочат с кое от предложенията на "Спаси София" се съгласяват и с кое - не, аргументирано и по точки.

Иронично, Георги Борисов се обърна към колегите си от работната група, заявявайки, че "интеграцията в сърцето на Европа изисква работа, не само статусчета във Фейсбук какви сме проевропейци".

Борис Бонев и колегите му обявиха, че ще очакват кметът и екипът му да довършат процеса и по смяна на банката, която обслужва Столичната община. Подкрепяме кмета за това, че прие оставката на заместник-кмета по финансите Иван Василев, каза Бонев. Той коментира, че начинът, по който е действал Василев, е бил "нескопосан". Банковият сектор е чувствителен и обича тишината, каза Бонев.

На извънредно заседание днес СОС ще реши дали да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства. Дневният ред на заседанието е публикуван в сайта на Столичната община.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.