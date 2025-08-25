Утре ще е ясно кои от поканените финансови институции са подали оферта за обслужване на Столичната община

На извънредно заседание днес Столичният общински съвет (СОС) единодушно прие да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства. В гласуването участваха 47 общински съветници, като докладът беше приет с 47 гласа "за".

В доклада, внесен от кмета на София Васил Терзиев, се посочва, че след като "Общинска банка" АД е прекратила едностранно договорите си за банково обслужване на Столичната община, е необходимо до 31 август да се състои извънредно заседание на съвета, в което СОС да даде съгласие за упълномощаване на кмета да избере нова банкова институция.

След прекратяването на договорите от "Общинска банка", беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор и въз основа на тях започна процедура по договаряне без предварително обявление с водещите банки в страната. Критериите за подбор включват валиден лиценз за банкова дейност и висок кредитен рейтинг (не по-нисък от "BBB-" по Fitch/S&P/BCRA или "Baa3" по Moody"s), липса на наложени надзорни мерки и получена държавна помощ през последните три години, поне три години опит в обслужването на бюджетни организации и плащания през Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), да са включени в първа група от разпределението на банките по групи от Управление "Банков надзор" на БНБ на база на общите им активи и в Списък А (List A) на всички значими банки под пряк надзор на Европейската централна банка (ЕЦБ), както и спазване на капиталовите изисквания по европейското и националното законодателство.

По предложение на работната група официални покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на БНБ: "Банка ДСК" АД, "Обединена българска банка" АД, "Уникредит Булбанк" АД, "Юробанк България" АД.

На 29 юли от Общината съобщиха, че "Общинска банка" е изпратила предизвестие за прекратяване на договора с нея. Преди това ръководството на Столичната община внесе доклад до Столичния общински съвет за прекратяване на взаимоотношенията с "Общинска банка", която обслужва Общината. Обществената поръчка за избор на нова обслужваща банка беше обявена на 13 август. От Столичната община обявиха, че в срок от десет дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат своите предложения.

Дебатът в СОС

По време на дебата в СОС днес общинският съветник от ГЕРБ-СДС Прошко Прошков заяви, че отговорност, право и работа на кмета е да избере нова обслужваща банка на общината.

"Въпросът е не да упълномощим кмета, а да уточним дали правните действия ще бъдат с цел правомерни и прецизни. Нашата отговорност и задача е да не оставим без обслужваща банка Столичната община", подчерта Прошков, цитиран от News.bg.

Той заяви, че няма особени забележки по работата на работната група, но не вижда в процедурата един ключов елемент - техническа спецификация. ГЕРБ-СДС ще сезират Агенцията по обществени поръчки, за да се изготви и въпросната техническа спецификация.

Прошков запита дали кмета на София Васил Терзиев дали като възложител поема отговорността да завърши процеса по избора на нова обслужваща банка да стане адекватно и прецизно проведен.

Иван Василев, зам.-кмет по финансовите въпроси в Столичнага община, обясни, че е важно общината да избере обслужващата си банка на най-добрите условия.

"Когато управлението на финансите бе под мое ръководство, винаги съм се стремял общината да получава най-добрите условия", увери той и добави, че Общинска банка сама е уволнила най-големия си клиент, като едностранно е поискала прекратяване на договорите със Столичната община.

"Форсмажорът не е действие на администрацията, а действия на политически лица. Затова предложихме създаване на работна група, включихме общински съветници, на база на критериите е пусната обществена поръчка. След края на работната група е организирана и предварителни срещи с четирите най-големи банки", поясни Иван Василев.

Той увери, че в СОС няма извиване на ръце и бягане от отговорност за избиране на нова обслужваща банка.

Прошков репликира Иван Василев, като заяви, че ГЕРБ-СДС няма да спъват правомощията на кмета на София Васил Терзиев да избере нова обслужваща банка. "Проблемът с форсмажора дойде от политически лица, а не от администрацията. Вие взехте ролята на политическо лице, а не на администрация. Вие бяхте най-яркото политическо лице, г-н Василев. Нямаше спокойствие нито в банковия сектор, нито в администрацията. Ако Иван Василев не беше политик, а администратор, нямаше да има никакъв проблем", заяде се общинският съветник от ГЕРБ със зам.-кмета по финансовите въпроси.

Прошков е на мнение, че агресивната атака спрямо обслужващата банка на общината е била политически процес.

Ваня Тагарева от ГЕРБ-СДС също заяви, че големият провал на кмета на София ще е свързан с хората около него. "Всичко около обслужващата банка е в резултат на Иван Василев и неговият екип", обвини го и Тагарева за решението си да прекрати партньорството на сегашната обслужваща банка със Столична община. Всичко това ще коства много на софиянци и на СО, предупреди тя.

Иван Василев отговори на критиките спрямо него и заяви, че решава поставените му проблеми. "Аз съм човек, който поставя интереса на гражданите пред партийния интерес, пред икономическите зависимости и пред партийните интереси. Работата ми с вас ме убеди в обратното. След като си тръгна, с вас ще останат спокойни администратори", защити се зам.-кметът. Той увери, че място за паника няма. Иван Василев запита Ваня Тагарева дали сега ще се извадят парите от "Автотранспорт", "Електротранспорт" и "Топлофикация", или всичко ще е тихо и спокойно.

Станислав Младенов от БСП за България също разкритикува Иван Василев и заяви, че ако това е "А" отборът, с който разполагате, не мога да си помисля какъв ще е "Б" отборът на България". Иначе и "червените" ще подкрепят доклада на кмета на София за избора на нова обслужваща банка.

Общинският съветник Благовеста Кенарова посочи, че не може да са атакува банка, без да има професионално мнение. Ние сме голям клиент и трябва да се дефинира клиентският профил и кои банки могат да обслужват клиент от такъв ранг, по думите ѝ.

Утре ще е ясно кои от поканените банки са подали оферта

Днес изтича срокът за подаване на оферти, утре ще имаме информация кои от четирите поканени банки са подали такива. Това обяви пред журналисти Бойко Димитров, председател на групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) в Столичния общински съвет (СОС). Коментарът му беше във връзка с избора на нова банка, която ще обслужва Столичната община (СО).

Разчитам, че в изключително кратък срок ще може да бъде избрана голяма и стабилна банка, обяви Димитров. Той предположи, че до 7-10 дни комисията по обществената поръчка може да завърши своята работа по избор на банката. Димитров припомни, че са поканени четирите най-големи банки, които отговарят както на изискванията за висок кредитен рейтинг, така и на това да са под директен надзор от Европейската централна банка.

Част от критериите са свързани с развитието на клонова мрежа, времето за инсталиране на ПОС терминали, откриване и настройка на системите, за таксите за ПОС терминали и др. Имаме критерий за курсовете, които ще получим при превалутиране към евро до края на годината и към японската йена, тъй като имаме заем към японска финансова институция, посочи още Димитров.

Председателят на групата на ПП-ДБ в Общината благодари на Общинския съвет, че единодушно е приет внесеният доклад за избора на нова обслужваща банка. Имаше дребни забележки, на които беше достатъчно добре отговорено, добави той.

В отговор на въпрос на БТА дали от групата на ПП-ДБ се притесняват, че опонентите им в Общината могат да ги обвинят в лобиране за някоя банка, Димитров отговори: "Категорично не". "Всеки показател за оценка е съобразен да е абсолютно обективен", увери той.

Това, което трябва да се направи за банките, е да се говори професионално. Не може да атакуваме банка, без да имаме професионално мнение, коментира Благовеста Кенарова (ПП-ДБ). Не сме банков надзор и не сме съд, добави тя.

Председателят на СОС и член на групата на ПП-ДБ Цветомир Петров каза, че заради спешността на действията е решено да бъде упълномощен кметът на София да избере обслужваща банка на Общината.

