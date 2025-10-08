СДВР задържа мъж с над 3 кг наркотици, пласирани чрез криптирано приложение, съобщават от вътрешното министерство на официалната си страница във Facebook.

След проведени оперативни действия служители на сектор "Наркотици" са арестували 25-годишния мъж в Студентски град.

Той е бил заловен непосредствено след сделка с клиентка - 21-годишна жена, у която били намерени пет грама марихуана.

Снимка: МВР

При обиск на автомобила и жилището на мъжа полицаите иззели още над 2 кг марихуана, около 1 кг кокаин, халюциногенни гъби, електронна везна, вакуум машина и голяма сума пари.

Снимка: МВР

Двамата са задържани за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Син на бившата шефка на спецпрокуратурата Валентина Маджарова арестуван с 50 кг марихуана
Виж още Син на бившата шефка на спецпрокуратурата Валентина Маджарова арестуван с 50 кг марихуана

На 25-годишния дилър е повдигнато обвинение за притежание на наркотици с цел разпространение, като му е наложена мярка "задържане под стража" за 72 часа.

ИЗБРАНО
Сестрата на Доли Партън призова света да се моли за нея Лайф
Сестрата на Доли Партън призова света да се моли за нея
18507
Световният №11 за бруталните условия в Шанхай: Трябва ли някой да умре на корта? Корнер
Световният №11 за бруталните условия в Шанхай: Трябва ли някой да умре на корта?
5086
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян Бизнес
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян
7477
Феномен, предсказан от Айнщайн преди век, бе потвърден от телескопа "Джеймс Уеб" IT
Феномен, предсказан от Айнщайн преди век, бе потвърден от телескопа "Джеймс Уеб"
12114
"Време разделно" като антична трагедия Impressio
"Време разделно" като антична трагедия
1631
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа Trip
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа
2100
Само за 10 минути: Бърз хумус от бял боб Вкусотии
Само за 10 минути: Бърз хумус от бял боб
417
Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения? Zodiac
Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения?
515
Още дъждове днес, спиране на валежите и постепенно затопляне - от утре Времето
Още дъждове днес, спиране на валежите и постепенно затопляне - от утре
1424