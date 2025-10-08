Хванаха дилър, пласирал дрога в Студентски град чрез криптирано приложение (снимки)
Мъжът е бил заловен непосредствено след сделка с клиентка - 21-годишна жена
СДВР задържа мъж с над 3 кг наркотици, пласирани чрез криптирано приложение, съобщават от вътрешното министерство на официалната си страница във Facebook.
След проведени оперативни действия служители на сектор "Наркотици" са арестували 25-годишния мъж в Студентски град.
Той е бил заловен непосредствено след сделка с клиентка - 21-годишна жена, у която били намерени пет грама марихуана.
При обиск на автомобила и жилището на мъжа полицаите иззели още над 2 кг марихуана, около 1 кг кокаин, халюциногенни гъби, електронна везна, вакуум машина и голяма сума пари.
Двамата са задържани за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
На 25-годишния дилър е повдигнато обвинение за притежание на наркотици с цел разпространение, като му е наложена мярка "задържане под стража" за 72 часа.