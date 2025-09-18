ГДБОП задържа членовете на ОПГ за разпространение на наркотици в Плевен, съобщиха от Главната дирекция за борба с организираната престъпност.

Действията са проведени в рамките на националната спецоперация по повод началото на учебната година.

Петима души са арестувани за 24 часа при специализирана полицейска операция на ГДБОП срещу наркоразпространението, проведена в град Плевен на 17 септември 2025 г., осъществена със съдействието на служители на ОДМВР - Плевен.

Снимка: ГДБОП

Акцията е реализирана по разследване на дейността на организирана престъпната група, занимаваща се с разпространение на синтетични наркотици и марихуана - престъпления по чл. 321 и чл. 354а, ал.1 НК.

При проведените действия по разследването са претърсени 8 помещения и 5 превозни средства, допълват от ГДБОП.

Иззети са метамфетамин и марихуана, парична сума в различна валута, възлизаща на над 70 000 лева, както и злато, боеприпаси, електронни устройства и документи.

Снимка: ГДБОП

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Плевен.

Задържането на петимата е удължено на 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Повдигнати са им обвинения. Разпитани са свидетели, допълват спецполицаите.

Действията са проведени в рамките на обявената от МВР и прокуратурата спецоперация в национален мащаб по повод началото на учебната година.

