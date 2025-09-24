2821 Снимка: Булфото

Варненският окръжен съд остави в ареста 31-годишния Николай Маджаров - син на прокурора от Апелативната прокуратура в Бургас Валентина Маджарова, предаде Агенция "Булфото".

На втора инстанция съдът потвърди най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" с мотив, че има опасност да извърши друго престъпление.

Още снимки вижте ТУК>>

По време на мярката прокуратурата внесе експертиза, която потвърждава, че всички иззети при операцията растения са коноп. Според обвинението той е отглеждал 90 растения в семеен имот в село Драка, община Средец.

Снимка: Булфото

Освен това е държал 336,730 грама марихуана, предаде БТА. Маджаров е с две повдигнати обвинения - за отглеждане и държане на различно количество растения от рода на конопа.

Прокуратурата твърди, че задържаният има богато криминално досие, а фактите при ареста му са неоспорими. Той не е осъждан, но е имал и други криминални регистрации - за държане на дрога, за грабеж, както и отнета шофьорска книжка заради отказ да даде проба за наркотици.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Снимка: Булфото

Синът на Валентина Маджарова беше задържан на 15 септември при акция на ГДБОП - Бургас. С разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство бе възложено на Районна прокуратура-Варна.

Снимка: Булфото

Делото трябваше да бъде гледано в Районния съд в Средец, но след отвод на съдиите, Върховният касационен съд реши с него да бъде ангажиран Районният съд във Варна.

Съдиите от Средец се оттеглиха с мотиви, че познават майката на задържания - бившата шефка на спецпрокуратурата Валентина Маджарова. Тя е родом от Средец и от 2006 г. до 2018 е работила в Районната прокуратура там.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.