Арестуваха банда професионални грузински крадци, обирали апартаменти в София
От МВР уточниха, че става дума за хора със сериозна подготовка и опит
Трима грузинци са задържани от полицията в София заради извършени от тях няколко кражби от апартаменти.
"Множество кражби, много сериозни престъпници, професионално подготвени. Намерени бяха заготовки за отключване по-скоро на касови брави, секретни брави. Затруднение при установяването на лицата в следствие на това, че са чужди граждани, също беше много сериозно изпитание за нас. Кражбите се извършват много бързо в светлата част на деня, с предварителна подготовка и наблюдение на адресите, за не повече от 5 минути. В единия случай бързият сигнал от човек, забелязал съмнителни лица, ни даде възможност да извършим заградителни мероприятия. Лицата изключително бързо и професионално са напуснали територията на квартала. При установяване на стаята, в която пребивават, са намерени множество златни и сребърни накити, технически средства за отключване и извършване на самите престъпления", каза пред БНР началникът на Пето РПУ Илия Кузманов.