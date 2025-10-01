Трима грузинци са задържани от полицията в София заради извършени от тях няколко кражби от апартаменти.

От МВР уточниха, че става дума за хора със сериозна подготовка и опит.

Възрастно семейство е в болница в Плевен след жесток побой от крадци
Виж още Възрастно семейство е в болница в Плевен след жесток побой от крадци

"Множество кражби, много сериозни престъпници, професионално подготвени. Намерени бяха заготовки за отключване по-скоро на касови брави, секретни брави. Затруднение при установяването на лицата в следствие на това, че са чужди граждани, също беше много сериозно изпитание за нас. Кражбите се извършват много бързо в светлата част на деня, с предварителна подготовка и наблюдение на адресите, за не повече от 5 минути. В единия случай бързият сигнал от човек, забелязал съмнителни лица, ни даде възможност да извършим заградителни мероприятия. Лицата изключително бързо и професионално са напуснали територията на квартала. При установяване на стаята, в която пребивават, са намерени множество златни и сребърни накити, технически средства за отключване и извършване на самите престъпления", каза пред БНР началникът на Пето РПУ Илия Кузманов

 

ИЗБРАНО
Светът се прости с Клаудия Кардинале под звуците на "Имало едно време на Запад" (снимки) Лайф
Светът се прости с Клаудия Кардинале под звуците на "Имало едно време на Запад" (снимки)
20503
"Шампиони в сърцата": България приветства волейболните си герои Корнер
"Шампиони в сърцата": България приветства волейболните си герои
32243
Станков: Американска банка е готова да ни даде $8 млрд. за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“ Бизнес
Станков: Американска банка е готова да ни даде $8 млрд. за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“
10935
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна IT
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна
24257
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас Impressio
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас
746
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok" URBN
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok"
2562
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите? Trip
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите?
1660
Да посрещнем гостите по арабски Вкусотии
Да посрещнем гостите по арабски
627
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех Zodiac
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех
2228
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид Времето
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид
324