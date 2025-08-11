След гонка край столичното летище арестуваха мъж, опитал да открадне бус със стока (снимки)
Крадецът е познат на полицията за подаване на неверни сигнали на спешния телефон
След кратко преследване столичната полиция предотврати кражба на бус със стока, а на място е задържан мъжът, шофирал превозното средство, съобщи на брифинг Илия Кузманов, заместник-началник на Пето районно управление.
В 10:50 часа е получен сигнал на тел 112 за противозаконно отнемане на бус, зареждащ със стока. Ключовете били на таблото, единият служител е бил в магазина, а другият - в товарния отсек, и успява да скочи, когато тръгва бусът.
Впоследствие, в рамките на 30 минути, бусът е открит и блокиран от полицията в района преди летище "Васил Левски".
Задържан за престъплението е мъж на около 35 години, познат на полицията за подаване на неверни сигнали на спешния телефон, добави Кузманов, цитиран от БТА.
Собственикът на буса и стоката Йордан Марков благодари на полицията за бързата реакция. Той добави, че за пръв път се случва такъв инцидент, според него задържаният има психични проблеми.
Стоката е бързооборотна - цигари, алкохол и други. Марков каза, че не допуска някой от служителите му да е свързан с опита за кражба.