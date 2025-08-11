Крадецът е познат на полицията за подаване на неверни сигнали на спешния телефон

9993 Снимка: БТА

След кратко преследване столичната полиция предотврати кражба на бус със стока, а на място е задържан мъжът, шофирал превозното средство, съобщи на брифинг Илия Кузманов, заместник-началник на Пето районно управление.

Снимка: БТА

В 10:50 часа е получен сигнал на тел 112 за противозаконно отнемане на бус, зареждащ със стока. Ключовете били на таблото, единият служител е бил в магазина, а другият - в товарния отсек, и успява да скочи, когато тръгва бусът.

Снимка: BulFoto

Впоследствие, в рамките на 30 минути, бусът е открит и блокиран от полицията в района преди летище "Васил Левски".

Задържан за престъплението е мъж на около 35 години, познат на полицията за подаване на неверни сигнали на спешния телефон, добави Кузманов, цитиран от БТА.

Илия Кузманов, заместник-началник на Пето районно управление Снимка: БТА

Собственикът на буса и стоката Йордан Марков благодари на полицията за бързата реакция. Той добави, че за пръв път се случва такъв инцидент, според него задържаният има психични проблеми.

Собственикът на буса и стоката Йордан Марков Снимка: БТА

Стоката е бързооборотна - цигари, алкохол и други. Марков каза, че не допуска някой от служителите му да е свързан с опита за кражба.

