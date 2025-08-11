След кратко преследване столичната полиция предотврати кражба на бус със стока, а на място е задържан мъжът, шофирал превозното средство, съобщи на брифинг Илия Кузманов, заместник-началник на Пето районно управление.

Снимка: БТА

В 10:50 часа е получен сигнал на тел 112 за противозаконно отнемане на бус, зареждащ със стока. Ключовете били на таблото, единият служител е бил в магазина, а другият - в товарния отсек, и успява да скочи, когато тръгва бусът.

Снимка: BulFoto

Впоследствие, в рамките на 30 минути, бусът е открит и блокиран от полицията в района преди летище "Васил Левски".

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Задържан за престъплението е мъж на около 35 години, познат на полицията за подаване на неверни сигнали на спешния телефон, добави Кузманов, цитиран от БТА.

Илия Кузманов, заместник-началник на Пето районно управление

Илия Кузманов, заместник-началник на Пето районно управление

Снимка: БТА

Собственикът на буса и стоката Йордан Марков благодари на полицията за бързата реакция. Той добави, че за пръв път се случва такъв инцидент, според него задържаният има психични проблеми.

Собственикът на буса и стоката Йордан Марков

Собственикът на буса и стоката Йордан Марков

Снимка: БТА

Стоката е бързооборотна - цигари, алкохол и други. Марков каза, че не допуска някой от служителите му да е свързан с опита за кражба.

ИЗБРАНО
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж Лайф
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж
14256
Ливърпул не успя при дузпите, а Палас вдигна втори трофей в историята си Корнер
Ливърпул не успя при дузпите, а Палас вдигна втори трофей в историята си
3842
Икономисти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цените Бизнес
Икономисти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цените
9195
Мечтата "стани програмист" вече официално е мъртва IT
Мечтата "стани програмист" вече официално е мъртва
3114
Набедиха го за хомосексуалист и гей-писател, а нови правила в Германия го изкараха "мигрант" Impressio
Набедиха го за хомосексуалист и гей-писател, а нови правила в Германия го изкараха "мигрант"
10969
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана URBN
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана
3247
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг Trip
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг
17109
Вкусно и бързо: Пица тост Вкусотии
Вкусно и бързо: Пица тост
1414
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка Zodiac
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка
1278
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари Времето
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари
1068