Маскирани хвърлиха димка в златарско ателие в Дупница, обраха го и избягаха със скутер
Грабежът е извършен в един от най-старите магазини за златни и сребърни бижута в града
Маскирани мъже обраха златарско ателие в центъра на Дупница, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.
Сигналът за грабежа, извършен на улица "Николаевска" в квартал "Развесена върба", е подаден малко след 18 часа.
По първоначална информация двамата крадци са хвърлили димка в магазина за златни и сребърни бижута, който е един от най-старите в града. След като обрали ателието, те избягали със скутер.
Районът е блокиран от екипи на полицията. Извършва се оглед.
Все още няма данни за точното количество откраднати накити, допълниха от МВР.
В средата на май четирима въоръжени мъже обраха златарско ателие в района на стадион "Георги Аспарухов" в София. Крадците успяха да избягат с лек автомобил, който малко по-късно е открит опожарен в краен столичен квартал.