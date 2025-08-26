Маскирани мъже обраха златарско ателие в центъра на Дупница, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Още по темата

Сигналът за грабежа, извършен на улица "Николаевска" в квартал "Развесена върба", е подаден малко след 18 часа.

По първоначална информация двамата крадци са хвърлили димка в магазина за златни и сребърни бижута, който е един от най-старите в града. След като обрали ателието, те избягали със скутер.

Районът е блокиран от екипи на полицията. Извършва се оглед.

Все още няма данни за точното количество откраднати накити, допълниха от МВР.

В средата на май четирима въоръжени мъже обраха златарско ателие в района на стадион "Георги Аспарухов" в София. Крадците успяха да избягат с лек автомобил, който малко по-късно е открит опожарен в краен столичен квартал.

