Възрастно семейство е в болница в Плевен след жесток побой от крадци
Престъпниците нахлули в къщата на съпрузите в село Дебово вчера през нощта
Крадци пребиха жестоко и обраха възрастно семейство в плевенското село Дебово, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Престъпниците проникнали в къщата на съпрузите около 3 часа през нощта и им нанесли побой.
Сигналът на тел. 112 е получен в 3.30 часа. Незабавно на адреса са изпратени полицейски служители и са предприети неотложни процесуално-следствени действия. Установено е, че от имота са отнети движими вещи.
Възрастните хора, с фрактури на ребра, са настанени за лечение в плевенска болница. Активните полицейски действия са под ръководството и контрола на прокурор от Окръжната прокуратура в Плевен.
Ден преди новогодишната нощ на 2017 г. 57-годишен бизнесмен от град Левски бе пребит до смърт от крадци, а съпругата му бе транспортирана в плевенска болница с тежки наранявания. От дома на семейството бяха откраднати над 100 000 лева