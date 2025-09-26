Крадци пребиха жестоко и обраха възрастно семейство в плевенското село Дебово, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Престъпниците проникнали в къщата на съпрузите около 3 часа през нощта и им нанесли побой.

Сигналът на тел. 112 е получен в 3.30 часа. Незабавно на адреса са изпратени полицейски служители и са предприети неотложни процесуално-следствени действия. Установено е, че от имота са отнети движими вещи.

Възрастните хора, с фрактури на ребра, са настанени за лечение в плевенска болница. Активните полицейски действия са под ръководството и контрола на прокурор от Окръжната прокуратура в Плевен.

Ден преди новогодишната нощ на 2017 г. 57-годишен бизнесмен от град Левски бе пребит до смърт от крадци, а съпругата му бе транспортирана в плевенска болница с тежки наранявания. От дома на семейството бяха откраднати над 100 000 лева

