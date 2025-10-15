Крайдунавският град и Гюргево обсъдиха общи действия срещу изграждане на инсинератор за медицински отпадъци

165 Снимка: БТА

Съдебно решение в Румъния прави възможно изграждането на инсинератор за медицински отпадъци в Гюргево и това ще е поредният екологичен проблем, който ще трябва да решават русенци.

Румънската компания, която иска да изгради инсинератор за медицински отпадъци на площадката на бившия химически комбинат "Верахим" в Гюргево, няма намерение да се съобрази с общественото мнение нито в Румъния, нито в България и това наложи спешна среща между народни представители, общински съветници и кметовете на градовете от двете страни на Дунава.

"Многократно съм заемал ясна позиция против - в предходния мандат на Общинския съвет през 2023 година внесох предложение и Общинският съвет на Русе се произнесе "против". Взели сме мерки тези позиции да стигнат до държавните органи на Република България, до държавните органи на Република Румъния. Имаме такава кореспонденция, запознали сме всички държавни органи - от президента до компетентните министри", каза кметът на Русе Пенчо Милков, цитиран от БНР.

Румънският му колега Адриан Ангелеску бе категоричен, че ако бъде даден ход за реализиране на този инсинератор, той ще подаде оставка като кмет на Гюргево.

Опасностите за екологията са свързани със замърсяване както на въздуха, така и на водите на река Дунав.

